La Premier League annonce un partenariat avec Cadbury

JD

Oubliez le football-champagne, rien ne vaut le football-chocolat au lait.À partir de la saison 2017-2018, l'entreprise de confiseries Cadbury deviendra sponsor officiel de la Premier League pour trois saisons. Le championnat anglais servira entre autres de vitrine pour son programme Health for Life, actif dans la promotion de régimes de vie sains auprès de 60 000 écoliers britanniques. La firme internationale sera également associée au trophée de la Golden Boot, qui récompense le meilleur buteur à la fin de la saison, et du Golden Glove, qui sacre le meilleur gardien.Le directeur de la marque, Francesco Vitrano, s'est réjoui de ce partenariat : «» Une joie partagée par le directeur général du championnat, Richard Masters : «Domino's Ligue 2 et Cadbury Premier League pour un repas complet.