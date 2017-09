La Premier League a un problème avec ses handicapés

1

On peut se targuer d’être le meilleur championnat du monde et ne pas faire en sorte que tout le monde profite du spectacle.Une enquête dude ce mardi a montré que seuls 9 des 20 clubs du championnat anglais répondent aux normes minimales d’accès au stade des personnes à mobilité réduite (PMR). Alors qu’un appel collectif avait été lancé en 2015 pour hisser tous les clubs à ces standards-là d’ici 2017, force est de constater que les Anglais sont un peu à la bourre. Et ce ne sera pas la ministre du Travail et de la Santé britannique, Penny Mordaunt, qui dira le contraire : «Le ton est rude, la Premier League est toute gênée. Surtout que le temps du dialogue est révolu pour les PMR, qui n’attendent plus qu’une chose : la sanction. «"on pourrait""on devrait".» , prévient Anthony Joy, le président de l’Association des fans à mobilité réduite d’ Arsenal Manchester United et Chelsea figurent aussi dans le viseur de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme.La Premier League, la queue entre les jambes, a déjà prévenu dans un communiqué officiel qu’elle ferait un rapport à ce propos «» .Mais où est passé la ponctualité britannique, bordel ?