La police se marre d'avoir arrêté « trois Tortues Ninja »

16 déc #SRFC contre PSG bilan du match une défaite et 4 gardes à vue dont 3 tortues ninjas.Spectateurs 29 194 dont 1362 supporters parisiens.Livraison de pizzas en cours. — Police nationale 35 (@PoliceNat35) 16 décembre 2017

Un rapport de police pas comme les autres.Après la nette victoire du PSG Rennes (1-4), les joueurs parisiens avaient le sourire. Et notamment Kylian Mbappé. Auteur d'un but et de deux passes décisives, celui que le vestiaire surnomme «» a reçu un vibrant hommage à un quart d'heure de la fin. Après le but de Cavani, trois Tortues Ninja sont venues le saluer sur le pré, l'une d'elles venant même faire une belle accolade à l'international français. Même la police locale a fait un petit clin d'œil aux trois complices après la rencontre.