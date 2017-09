La polémique du Juve-Inter de 1998 déterrée par Moratti

A grande richiesta "se ci fosse stato il VAR" vi spieghiamo le immagini che non trovate #jnews ore 14.00 @jtv212 pic.twitter.com/qifeOgJRAy — Juventus tv (@jtv212) 5 septembre 2017

À l’époque, Zinédine avait encore un peu de poil sur le caillou.Et pourtant, ce match continue d’alimenter une rivalité devenue irrespirable entre l’Internazionale et la Juventus . Le contexte : le « derby d’ Italie » met aux prises les, leader avec 66 points, et leurs dauphins, seulement un point derrière. Premier accroc arbitral, Ronaldo s’effondre dans la surface de réparation turinoise, bien aidé par son opposant Iuliano. L’arbitre ne bronche pas. Ensuite, c’est au tour de Taribo West d’accrocher le Turinois Alessandro Del Piero . Cette fois-ci, Piero Ceccarini n’hésite pas et indique le point de penalty, pour l’unique but du match. La Juve l’emporte, et s’envole vers le Scudetto.Rideau ? Non. Massimo Moratti, le président intériste de l’époque, a été interrogé sur la VAR, l’arbitrage vidéo. Il en vient, bien évidemment, à refaire le fameux match. «Il n’en fallait pas tant pour faire bondir la Vieille Dame. Le club a réagi via un tweet montrant la faute, réelle, de West sur Del Piero. Histoire de chambrer un peu le rival milanais et de redorer son image de « Rubentus » .En attendant, les deux clubs occupent la tête du classement actuel, la Juve en leader. Oui, voilà, comme en 98.