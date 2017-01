La pointe d'humour de Michel Seydoux avant son départ

0

Les supporters ne pourront plus dire Seydoux des sous ils devront dire Lopez du pèse @livelosc — Michel Seydoux (@miseydoux) 9 janvier 2017

Le rachat du LOSC par Gérard Lopez sera officialisé le 16 janvier prochain.Après plus de quatorze ans à la tête du club nordiste, Michel Seydoux tirera donc bientôt sa révérence, et le match de vendredi contre Saint-Étienne sera son dernier en tant que président. Une transition qui ne semble pas tracasser plus que ça celui qui est aussi producteur de cinéma. Sur Twitter, le dirigeant s'est montré détendu, faisant même preuve d'auto-dérision : «"Seydoux des sous""Lopez du pèze" » . Une référence aux critiques qu'il avait reçu de la part d'une partie des supporters lillois concernant son manque d'investissement dans le marché des transferts.Si une fois le club vendu, Michel Seydoux s'ennuie, il pourra toujours donner des cours de communication à son collègue, Jean-Michel Aulas