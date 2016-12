« La plus grosse honte du foot ? Les jongles de Pierre Ménès »

Plus de 100 000 jeux vendus depuis le début de l’aventure il y a moins de deux ans : Thibaut et Louis, les deux créateurs de Blanc-Manger Coco – le jeu le plus mauvais esprit du monde – aiment les chiffres et les questions bizarres, mais sont aussi de gros fanas de foot. Ils viennent de sortir l’extension foot de leur jeu : Poteau rentrant. Un jeu de cartes qui devrait occuper les joueurs de Ligue 1 pendant leurs mises au vert...

128

Pourquoi avoir créé un jeu ?

Pourquoi l’extension foot « Poteau rentrant » ?

Votre expérience du foot, c’est quoi ?

Quelle est la première carte de foot qui vous est venue à l’esprit ?

La plus grosse honte du football, c’est quoi ?

Une carte réponse souvenir ?

Une carte qui reflète votre vie personnelle ?

On vous déjà comparés à quel carte ?

Votre jeu s’adresse à quel public ?

Propos recueillis par Brieux Férot

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À la base, on voulait juste rire avec nos potes. On a créé un prototype et on l’a testé en soirée. Blanc-Manger Coco est la première adaptation française du cadavre exquis. L’humour repose sur l’association loufoque de morceaux de phrases qui n’ont a priori rien à voir les uns avec les autres. Le principe, c’est l’absurde et l’irrévérence. Le rendu était au-delà de nos espérances. On a voulu partager ces moments de bonheur. Notre ambition maintenant, c’est un Blanc-Manger Coco dans chaque commune de France , dans chaque village, dans chaque foyer, dans chaque pièce de chaque foyer.Le jeu de base comporte 600 cartes. On a cherché une extension qui réponde à la question : «» La réponse ? Dans le canapé du salon, ou à regarder des matchs de foot – même les plus nuls – et à les commenter sur Whatsapp quand on n’est pas ensemble. On est donc partis sur la culture foot, avec un jeu s’adresse clairement à nous tous, un public de footeux : si le simple fait d’évoquer «» ou encore «» t’arrache ne serait-ce qu’un début de sourire, alors c’est bon signe.Disons que l’un était du genre à être choisi avant-dernier au «» qui rêvait d’être Hatem, quand l’autre était le joueur plutôt technique, plutôt dribbleur et plutôt du genre à pas trop passer sa balle. Antonio Cassano quoi, avec du talent, un tempérament de feu et 650 femmes à son actif !» , née un vendredi soir de multiplexe. De Ligue 2.Les vingt jongles de Pierre Ménès.Tenir la main d’un enfant leucémique pendant les hymnes.» sans aucun doute.Celle du Tout Puissant Mazembe.À toute personne qui, un jour ou un autre, a déjà pinaillé sur un poteau rentrant sur un sac Eastpak.