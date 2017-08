La photo de Fellaini en street-art à Melbourne

Thank you to everyone who posted & sent me this 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/O7tmOSYR38 — Marouane Fellaini (@Fellaini) 8 août 2017

@Sporf thought you'd appreciate the newest street art in Melbourne pic.twitter.com/ONvRJ6pDeB — Tom Steinfort (@tomsteinfort) 10 août 2017

Une initiative qui a de la gueule.Mardi soir, le Real affrontait Manchester United pour la Supercoupe d'Europe. Et si lesde Zizou ont encore gagné, ce qui est véritablement resté de cette soirée c'est la photo de Marouane Fellaini en mode Eric Carrière : le visage déformé par un ballon reçu en pleine tronche.Une image rapidement devenue virale, que le joueur lui-même a relayée. Son coéquipier en sélection, Axel Witsel , a, lui, lancé le #TheFellainiChallenge pour rassembler toutes les perles du genre. Mais c'est en Australie , à Melbourne, que l'image a été la mieux utilisée : un street-artist en a fait une fresque murale de plus de trois mètres de haut.C'est beaucoup plus stylé que le buste moisi de Ronaldo