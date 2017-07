La petite gourmandise de Callejón

But de Callejón contre Capri.

La machine à lober.Lors du match amical entre Naples et Carpi, José Callejón s'est offert un but d'une certaine finesse. Sur un service en retrait de Dries Mertens, l'ailier a lobé le gardien adverse d'une frappe tout en toucher.Cette ouverture du score a inspiré ses coéquipiers puisqu'ils se sont finalement imposés quatre buts à un grâce à un doublé de Milik et une réalisation de l'ancien Girondin, Adam Ounas. Séduisant dans le jeu la saison dernière, le Napoli de Maurizio Sarri n'est pas prêt de s'arrêter à régaler.Un lavage dure plus longtemps avec Callejón.