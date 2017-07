La petite amie de Jozy Altidore estime qu'elle est la seule à pouvoir le mordre

El Luis Suarez de la #CopaOro2017 pic.twitter.com/lq59uLJla9 — Univision Deportes (@UnivisionSports) 20 juillet 2017

NG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'ombre de Luis Suárez plane sur la Gold Cup.Le deuxième quart de finale de la Gold Cup se déroulait dans la nuit de mercredi à jeudi entre les Etats-Unis et le Salvador. Et sans surprise, c'est laqui a validé son billet pour le dernier carré de la compétition (2-0).Mais dans un match avec beaucoup d'engagement, les fourberies ont été légion. Une tension cristallisées par les petites attentions du salvadorien Henry Romero à destination de Jozy Altidor. Le premier a d'abord pincé le téton du second, avant de lui croquer l'épaule.Des gestes qui n'ont pas manqué de faire réagir la petite amie de l'attaquant américain : «: «» a déclaré Jozy Altidore à l'issue du match.Se faire mordre, c'est tromper ?