La perte du statut pro de Bastia confirmée par la FFF

AH

La descente aux enfers se poursuit pour le Sporting Club de Bastia Relégué sportivement en Ligue 2, le club corse touche définitivement le fond. Après plusieurs recours devant toutes les institutions possibles, le club corse a été rétrogradé en National. Une double relégation difficile à digérer, mais qui n'est rien à côté de la perte du statut professionnel du club.Alors l'avis défavorable au maintien du statut pro des Bastiais de la commission de contrôle des clubs professionnels, la DNCG et le conseil d’administration de la LFP, c'est la FFF qui vient de trancher en confirmant que le SCB redevenait un club amateur. Au-delà de la symbolique, cela signifie que tous les joueurs professionnels bastiais quittent le club, comme les employés, et que le Sporting ne peut plus recruter de joueurs pros. Autrement dit, c'est une mise à mort.Au-delà de ça, Bastia ne disputera donc pas la Coupe de la Ligue. Aïe.