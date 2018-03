La participation de l'Angleterre au mondial compromise ?

1

Depuis dimanche, une affaire d'espionnage digne des meilleursagite l' Angleterre En fin de week-end, un ancien agent double russe, Sergueï Skripal, et sa fille Youlia sont retrouvés inconscients dans un centre commercial de Salisbury, en Angleterre. Ancien colonel des services de renseignements russes, il avait été recruté par l'Angleterre dans les années 1990.Si le rapport avec le football est à première vue peu évident, le monde du ballon rond pourrait être une victime collatérale de cette affaire. Mardi, Boris Johnson, ministre anglais des Affaires étrangères, a remis en question la participation de l'Angleterre à la Coupe du monde en Russie si la participation du Kremlin dans cette sinistre histoire était avérée.Selon la police, Sergueï Skripal et sa fille auraient été exposés à «» et sont hospitalisés en soins intensifs.