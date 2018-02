La panenka ratée de Diego Castro en Australie

1

Penalti a falta de 7 minutos que puede dar la victoria a tu equipo y haces ésto:Diego Castro (delantero español del Perth Glory australiano).Su equipo incluso acabó pediendo en el tiempo añadido.pic.twitter.com/B997Jp8cYu — José David López (@josedavidlopez_) 17 février 2018

Existe-t-il en football un geste plus gênant qu'uneratée?À la 82minute du choc de bas de classement entre Wellington Phoenix et Perth Glory, dans la nuit de vendredi à samedi, l'arbitre siffle un penalty pour les visiteurs alors que le score est de 1-1. Une mission pour Diego Castro, superstar duqui, après une longue course d'élan, pense humilier le gardien d'une subtile. Pas si subtile que ça car le gardien, resté debout, n'a même pas besoin de se baisser pour cueillir le cuir, propulsé directement dans ses mains.Dix minutes plus tard, c'est le Wellington Phoenix qui inscrit le but de la victoire et revient à deux petits points de Perth au classement. Mickaël Landreau aime ça.