La panenka d'Alessandrini

Alessandrini a le sens de l'hommage aux anciens.Un jour après les quarante et un ans de l'invention du geste en finale de Coupe d'Europe des nations par Antonìn Panenka, l'ancien Marseillais a réalisé mercredi une audacieuse Panenka devant Tim Howard. Une course ardente, la Panenka et la main sur le cœur, l'international français a réalisé un sacré numéro.Avec ses huit buts marqués depuis janvier, Alessandrini est en train de jouer un rôle majeur dans la remontée au classement de Los Angeles, maintenant installé à la cinquième place.Après Payet ou Mandanda, la rumeur d'un retour à l'OM ne devrait pas tarder.