La nouvelle vidéo de Ben Arfa

Dans le registre, Hatem est très fort.Arrivé au PSG l'été dernier, Hatem Ben Arfa n'a pas convaincu cette saison. Et si dans une première vidéo, il avait expliqué qu'il fallait lui «» pour réussir, le joueur de 30 ans a encore montré sa détermination pour gagner sa place la saison prochaine.En effet, le milieu offensif du PSG a publié une nouvelle vidéo sur son compte Instagram pour montrer tout son engagement. Regard perçant, échauffements sur la plage et petits ralentis, il ne manque rien à cette démonstration de motivation. Ah si, le : «» .On lui dit pour le débardeur jaune ?