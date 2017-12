La neige fait disparaître le point de penalty à Cologne

[VIDEO] Bundesliga Quand personne ne trouve le point de penalty ! ?https://t.co/7uEH44MRlc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 10 décembre 2017

AC

Certains cherchent le point G, d'autres le point de penalty.Lors du très spectaculaire Cologne Fribourg (3-4), une scène surréaliste s'est déroulée à l'approche du quart d'heure de jeu. Alors que Cologne vient d'obtenir un penalty, les joueurs ainsi que l'arbitre de la rencontre Robert Kampka ne retrouvent plus l'endroit où se trouve le point de penalty à cause de la neige. Au final, l'arbitre décide de revenir à la bonne vieille règle des dix pas pour faire exécuter la sentence transformée par Guirassy.Et comme la vie est bien faite, c'est sur ce même point de penalty que Nils Petersen , attaquant de Fribourg qui avait déjà marqué en première mi-temps, a trouvé la faille deux fois (3-3, 90sp et 3-4, 90+5).