La MSN bloque Villarreal et wizz le Real

Grâce à son trio sud-américain, le FC Barcelone n’a fait qu’une bouchée de la meilleure défense à l’extérieur d’Espagne (4-1). Un Villarreal dépassé par la force de frappe de Messi, Suárez et Neymar qui n’attendent plus qu’un faux pas de l’ennemi madrilène...

FC Barcelone 4-1 Villarreal

Le tournant Soldado

Messi ajoute la Panenka à son arc

Sur la Rambla, la rengaine est connue : lorsque la MSN dégaine, les adversaires trépassent. En vogue depuis l’arrivée de l’Uruguayen à l’été 2014, cette maxime s’est irrémédiablement répétée face à un Villarreal balayé par le talent du triptyque sud-américain. Tous buteurs, tous dribbleurs, tous en jambe, Messi, Suárez et Neymar rappellent qu’ils forment un trio létal si et seulement s'ils le souhaitent. Ce qui, à en croire le tableau d’affichage du Camp Nou, était le cas ce soir, en faisant de la meilleure forteresse de Liga en déplacement – seulement dix buts encaissés au coup d’envoi – leur jouet. «» , se murmurent les supporterspour qui l’important est désormais ailleurs. Au stade Nuevo Los Cármenes, pour être précis, là où le co-leaders’apprête à défier Grenade . En cas de faux pas du Real Madrid , le FC Barcelone reprendrait ainsi la main sur les chances de titre en Liga. En cas de succès, il devra rééditer pareille performance lors de la prochaine journée et continuer à prier pour un coup d’arrêt du Real... Sous peine de voir tous ses efforts réduits à néant par un sacre de l’ennemi juré.Loin de l’effervescence qui habite la capitale espagnole, l’atmosphère qui se respire dans le Camp Nou se veut plus rafraîchissante. Étrange ambiance, donc, que de voir l’antre barcelonaise fêter le départ à la retraite de son délégué dans ce qui ressemble à un match de début de saison. Pourtant toujours au coude-à-coude avec le Real Madrid , le FCB peut encore faire valoir son droit de succession sur le titre de Liga. Ce qu’il s’attache à faire, malgré un rythme à la père peinard, en s’installant progressivement dans la moitié de Villarreal . Une fois cette domination territoriale effective, lespassent enfin la seconde et impriment un tempo plus enclin à faire tourner la tête du bloc du sous-marin jaune. Ce qui intervient sur un contre estampillé MSN, où Messi décale plein axe Neymar qui crucifie sa victime favorite. Une joie intense, mais de courte durée, puisque sur une action isolée, Bakambu se joue de Piqué avant de punir Ter Stegen. Pis, Soldado bouffe la feuille de match sur une offrande de Soriano juste avant la pause, puis se les bouffe en assistant à la banderille de Messi au buzzer. Rideau.La reprise s’orchestre, elle, avec une physionomie idoine : au Barça la possession, à Villarreal l’attente. Un rôle qui sied à la perfection à ce bloc du Castellon qui, comme un seul homme, gêne considérablement le Barça dans sa recherche du break. Meilleure défense de Liga en déplacement, le sous-marin jaune bloque le moindre espace à desqui tournent autour de la surface de Fernandez sans jamais y pénétrer. Une partie de handball sur demi-terrain, donc, qui, à la différence du premier acte, voit le duo d'attaque Bakambu-Soldado disparaître de la circulation. Sans point de fixation, les protégés d’Escriba en perdent leurs repaires et, de fait, ne se défont jamais de l’étreinte barcelonaise. Une situation qui ne s’arrange pas avec le pion de Luis Suárez , minimum syndical pour lui, qui se joint à lade ses comparses Neymar et Messi. Par là même, le Barça en finit avec les velléités de Villarreal et se limite à gérer ce confortable matelas. Mieux, il y va de sa quatrième banderille de l’après-midi lorsque Messi transforme, d’une panenka, un penalty récolté par le. Le contrat est rempli, le Barça colle au train du Real Madrid . Wizz, wizz, wizz.