La mort d'un gardien indonésien après un choc avec un coéquipier

INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJIUNSELAMAT JALAN CAP CHOIRUL HUDA THE REAL LEGEND OF PERSELA#riphuda pic.twitter.com/SnuiddqdUo — PerselaFC (@PerselaFC) 15 octobre 2017

Le football indonésien est en deuil.Le match entre le Persela Lamongan et le Semen Padang ce dimanche, en première division indonésienne, a été le théâtre d'un bien triste évènement. Le gardien de but de Persela, Choirul Huda, a perdu la vie après une collision avec son coéquipier, Ramon Rodrigue.Après s'être effondré à la fin de la première période de cette rencontre, le vétéran (38 ans), véritable légende du club, avait été transporté à l'hôpital, où il a malheureusement succombé à un traumatisme crânien peu de temps après. Le club perd son fidèle capitaine, qui avait fait toute sa carrière dans la même écurie depuis 1999, et comptait près de 500 matchs au compteur.Repose en paix, Légende.