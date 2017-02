La mission Klopp de Liverpool

Jolis vainqueurs de Tottenham, les Reds ont prouvé qu’ils valaient beaucoup mieux que leur début d’année catastrophique. Et montré dans le même temps qu’ils étaient capables de réussir l’officieux objectif quasi impossible de Jürgen Klopp : s’imposer lors des treize journées restantes.

Retrouver le Liverpool du début de saison

Pas de souci physique pour Klopp

Par Florian Cadu

Il n’aura finalement fallu que deux accélérations pour rappeler à tout le monde que Liverpool faisait toujours partie des grands d’Angleterre. Deux fulgurances signées du même homme qui ont terrassé Tottenham, dauphin pourtant invaincu depuis onze matchs toutes compétitions confondues (dont neuf victoires) et candidat annoncé au titre. Mais il serait trop facile de ne retenir que les deux buts de Sadio Mané. Car ce choc, et notamment sa première période, a (re)donné beaucoup d’indications sur le potentiel des. En roulant sur les45 minutes durant, les hommes de Jürgen Klopp ont ainsi rassuré leurs supporters sur leurs ambitions : oui, ce groupe-là peut toujours viser haut malgré son début d’année 2017 déprimant (un seul succès en dix rencontres, zéro en Premier League). Sans doute pas le titre, Chelsea étant trop loin, mais au moins une deuxième place.Maintenant que la machine est relancée, l’objectif est désormais le suivant : prendre match après match sans faire attention aux autres résultats, comme dirait 99% des joueurs en zone mixte, et les gagner. Tous. Sauf que si ces propos peuvent sembler bateau, Jürgen Klopp, lui, y croit visiblement dur comme fer, comme il l’a assuré en conférence de presse avant la confrontation de ce week-end. «» Pourquoi un tel optimisme ? Parce qu’il a récupéré Sadio Mané, d’abord. Et avec le Sénégalais, tout est plus simple. Son absence l’a prouvé : l’indispensable du groupe, c’est lui. Véritable poison face à Tottenham, Mané est l’homme à l’origine de toutes les situations chaudes. Avec quatre tirs tentés (dont deux finissant au fond des filets) et 80% de passes réussies (aucun joueur offensif n’a fait mieux), l’ancien de Southampton constitue LA pépite de Klopp. Son facteur X. Bien plus que Philippe Coutinho.Plus largement, le technicien allemand récupère un effectif quasiment complet et dispose donc de toutes ses cartouches. De quoi retrouver son niveau du début de saison, comme il l’a retrouvé pendant le premier acte contre les. Et c’est justement là que se trouve la clé. Si Liverpool est capable de maintenir ce, d’exercer chaque week-end ce pressing totalement fou, de rester intraitable en défense (malgré une charnière centrale Joël Matip-Lucas Leiva pas franchement sexy sur le papier samedi), alors Liverpool est pratiquement intouchable. Quelque soit l’adversaire en face. Klopp le sait pertinemment et ses propos d’après-match vont dans ce sens : «Comme en début de saison, donc. Ce début de saison qui avait vu son club ne pas tomber pendant quinze rencontres entre la mi-août et la fin du mois de novembre. Ce début de saison où le jeu rouge enflammaitqui croyait alors encore à la première place. Si lessont dans les mêmes dispositions, qu’est-ce qui pourrait les arrêter ? La fatigue ? Peut-être, mais Klopp a balayé cette théorie d’un revers de main lorsqu’il a fallu expliquer la défaite contre Hull : «» Pour l’entraîneur aux binocles, la problématique s’arrête ainsi au terrain, et ce qu’y proposent ses poulains. Et sa série fabuleuse, il s’y accroche donc plus que jamais. Dans l’idée, elle n’est pas impossible. Mais dans la réalité ?