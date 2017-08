La mine exceptionnelle de Tierney pour le Celtic

But de Tierney face à Kilmarnock

Visiblement, le Celtic ne sait marquer que des buts splendides. Le Celtic affrontait le club de deuxième division de Kilmarnock, ce mardi, pour le compte du deuxième tour de la Coupe de la Ligue écossaise. Trente minutes plus tard, le dernier champion de la Scottish Premiership avait déjà fait de ce match une formalité en menant trois buts à zéro. Mais comme le public commençait à s'ennuyer avec ce score qui ne laissait plus de place au suspense, le défenseur Kieran Tierney a réveillé tout le monde.Le capitaine du soir a envoyé un véritable missile de l'extérieur du pied gauche dans la lucarne de MacDonald, le gardien adverse. Une boite de quatre, donc, qui n'a pourtant pas rassasié les Bhoys, puisque le portier de Kilmarnock a dû encore s'incliner sur une belle finition d'Armstrong cinq minutes plus tard.5-0, un sundae et l'addition.