La merveille de Bradley contre le Mexique

Il a la vitesse de Bradley Wiggins, lede Bradley Cooper, mais lui, c'est Michael Bradley Dimanche soir, le Mexique recevait les Etats-Unis pour les qualifications au Mondial 2018. Et si les Mexicains sont bien placés au classement, les USA eux, connaissent un parcours plus compliqué.Mais en tant que parfait capitaine, le milieu de terrain, Michael Bradley a su redresser son équipe en ouvrant la marque à la sixième minute. L'ex-joueur de la Roma a marqué sur un lob de quarante mètres, après avoir intercepté le ballon et crucifié un joueur adverse. Les Aztèques reviendront à la marque à la 23minute par l'intermédiaire de Carlos Vela Pour ou contre la construction d'un mur au milieu de terrain ?