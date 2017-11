La mélodie d'Alisson

Portier titulaire de la Seleção, mais relégué à un rôle de doublure derrière Szczęsny sur le banc de la Roma lors du précédent exercice... La première saison d'Alisson Becker avec la Louve avait des airs de partition inachevée. Pas de quoi décourager l'ex-gardien de l'Internacional, dont les prestations impeccables lui permettent désormais de s'affirmer comme le patron incontesté de la cage des Giallorossi.

» Voilà comment Doni, l'ancien gardien brésilien de la Roma, parlait d' Alisson Becker à l'été 2016. Alors âgé de 23 ans, l'ex-portier de l'International était déjà titulaire dans les cages de la. Le voir poser son fessier sur le banc de la Roma en Serie A, pour ne le voir évoluer qu'en Coppa et en C3, avait donc quelque chose de paradoxal. La faute à Wojciech Szczęsny, bien installé dans les buts du club de la capitale. Seulement, l'ex-s'en est allé jouer les doublures de Gigi Buffon à la Juventus au dernier mercato estival. Laissant le champ libre à Alisson, qui démontre que la Louve n'a pas perdu au change en choisissant de lui faire confiance pour assurer la succession du Polonais.Si la Roma est actuellement la meilleure défense de la Serie A avec cinq petits buts encaissés (tous à domicile, aucun à l'extérieur !), elle le doit en grande partie aux prestations de son portier. Alisson en a fait une nouvelle fois la démonstration la semaine dernière face à Bologne , en dégainant une parade réflexe somptueuse, sur une tête à bout portant. Même refrain en Ligue des champions : impeccable sur sa ligne face à Chelsea en milieu de semaine, il a aussi marqué les esprits mi-septembre en délivrant une symphonie harmonieuse d'arrêts face à l' Atlético , qui permettait à la Roma d'accrocher le nul. De quoi bluffer Diego Simeone : «» Une rencontre référence, qui souligne le début de saison taille patron du portierPour en arriver là, le gardien du temple de laa construit méthodiquement son succès dans la capitale. D'abord en rodant comme il se doit son discours médiatique. Alors qu'Alisson cirait le banc de la Louve au profit de Szczęsny, qui joue la saison dernière tous les matchs de championnat, les médias brésiliens ne cessent de s'interroger quant à son avenir, le pressant de trouver une solution pour gagner en temps de jeu. Mais Becker temporise. Pas son style de mettre le boxon dans le vestiaire. Le portier sait bien que s'il veut s'imposer durablement du côté de Rome, il doit d'abord faire ses preuves pas à pas. Plutôt que de faire pression sur sa direction pour exiger d'être plus régulièrement aligné sur le pré, il préfère agir dans l'intérêt du collectif : «Entre deux matchs de C3, Alisson vit donc tranquillement avec son statut de doublure. Et tire parti de sa rivalité avec Szczęsny pour progresser au quotidien : «» , déclare-t-il dès novembre 2016. Une humilité qui lui permet de gagner la sympathie desde la Louve, qu'il séduit aussi en mettant en scène sur les réseaux sociaux ses talents de mélomane. Du ukulele à la guitare en passant par le chant, le registre musical du Brésilien est vaste. «(de la musique country brésilienne, ndlr).Bien dans ses baskets en Italie, l'internationaln'en reste pas moins déterminé. Et s'attaque frontalement à son problème pendant l'été 2017. Alisson le sait : si son statut de titulaire avec laa jusqu'ici été préservé, il n'est plus l'heure de temporiser avec la Louve. Car cette saison est celle de la Coupe du monde 2018 en Russie. «(le nouveau directeur sportif du club, nommé cet été, ndlr)Un pari gagnant sur toute la ligne, aussi bien pour la Roma que pour son gardien. Avec Džeko et Kolarov, le Brésilien est le joueurle plus déterminant depuis le début de la saison. Et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, en continuant d'affiner sa technique : «» Sans oublier de progresser également dans son autre domaine de prédilection : «» Signe définitif qu'à Rome, sur comme en dehors du pré, la mélodie d'Alisson n'a sans doute pas fini de gagner en dimension.