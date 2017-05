La Meinau retrouve la Ligue 1

Neuf ans après l’avoir quitté, le Racing Club de Strasbourg va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine après sa victoire 2-0 face à Bourg-en-Bresse. Un succès obtenu chez lui, au stade de la Meinau, où les supporters ont toujours répondu présent, en Ligue 2 comme en CFA 2.



Stress, joie, stress, extase

20 000 supporters en CFA

par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

18h30. Deux heures avant le coup d’envoi de cette « finale » pour la montée en Ligue 1, les supporters du Racing Club de Strasbourg s’installent déjà dans les travées du Stade de la Meineau. À l’extérieur de l’enceinte, une banderole est installée au-dessus de l’entrée du bus des joueurs : «» Deux heures plus tard, ces milliers de supporters (autour de 25 000) continuent de chanter et accueillent leurs futurs héros par des fumigènes et un large tifo au message simple, mais clair : «» . Un mot de huit lettres à la signification forte pour le public alsacien puisqu’il avait déjà été utilisé lors de la finale de Coupe de la Ligue victorieuse au Stade de France face au Stade Malherbe de Caen (2-1) en 2005, pour ce qui reste le dernier trophée majeur du club alsacien.20h43. Leader avant le coup d’envoi des rencontres du soir, Strasbourg se retrouve désormais troisième treize petites minutes après le coup de sifflet de l’arbitre suite aux ouvertures du score de Lens face à Niort et d’ Amiens Reims . Téléphone portable dans une main, écharpe dans l’autre, les supporters strasbourgeois observent leur rythme cardiaque s’accélérer après ces deux coups durs. Un cœur qui s’emballera totalement à peine deux minutes plus tard avec l’ouverture du score de la tête du roc défensif, Kader Mangane À peine remis de son émotion, le public de la Meinau chavire une seconde fois lorsque le milieu adverse, Kevin Hoggas , offre le but du 2-0 à Strasbourg . Le break est fait. Un dernier quart d’heure de palpitations suite à la réduction du score de Bourg-en-Bresse, puis la délivrance. En tribunes, les supporters s’enlacent, chantent, pleurent mais surtout transpirent le bonheur. Car, si Strasbourg mérite sa place en Ligue 1 après sa deuxième partie de saison remarquable, le public de la Meinau, lui, le mérite cent fois plus pour sa fidélité et son amour à son club.Six ans auparavant, le 22 août 2011 précisément, Strasbourg recevait un coup de massue, quelques semaines après avoir encaissé un premier coup dur avec cette quatrième place de National à trois petits points du podium. Confronté à des problèmes financiers, le club alsacien se voit, en ce jour de Saint Fabrice, être liquidé et envoyé en CFA 2. Blessé, mais pas abattu, le Racing se reconstruit en interne et entame sa folle remontée. En tribunes, le soutien du public, lui, ne faiblit pas. Pour son premier match de CFA 2 à la Meinau, face à l’AS Illzach Modenheim, Strasbourg est soutenu par 9 400 supporters. Record de la division battu.Un an plus tard, ils sont 20 044 à garnir le stade de la Meinau pour le derby alsacien face au FC Mulhouse en CFA. Record de la division à nouveau battu. De retour en National, deux ans après l’avoir quitté, Strasbourg bat à nouveau le record d’affluence du championnat face à Colmar avec 20 403 spectateurs le 11 avril 2014 avant d'augmenter sa marque un an plus tard face à l’US Colomiers avec 26 724 spectateurs. En ce 19 mai 2017, aucun record de spectateurs n’est à signaler. Peu importe, le stade de la Meinau et ses fidèles supporters n’en ont que faire, ils sont de retour en Ligue 1 après neuf ans d’absence et comptent bien rattraper leur temps perdu. Les amateurs du championnat de France , eux, salivent déjà à l'idée de retrouver une des plus belles ambiances de l'Hexagone.