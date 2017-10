La mascotte du Rapid Vienne confrontée à un conflit d'intérêts

1

JD

Le cœur qui balance.Coup dur pour Harald Schmid. Cet homonyme du célèbre animateur de télévision allemand a dû faire face à un dilemme cornélien en prévision du duel qui opposera ce samedi le Rapid Vienne au SKN Sankt Pölten pour le compte de la onzième journée de Bundesliga autrichienne.Lors de chaque match à domicile, Schmid, 45 ans, joue en effet le rôle de Speedy, un ballon de foot géant vert et blanc - les couleurs du Rapid - aussi effrayant que sympathique. Le problème, c'est qu'il joue aussi le rôle de Lupo, un loup anthropomorphe, qui fait office de mascotte du club de Sankt Pölten. Et pour cause : Harlad Schmid y travaille en qualité d'assistant au sein des équipes de jeunes. En 2011, il ajoutait une corde à son arc en endossant le costume de Lupo, à l'époque composé d'un masque en bois pesant sept kilos. La fillette qui le précédait n'avait physiquement pas tenu le coup.Dès lors, en accord avec la direction du Rapid, la double mascotte à la double appartenance a obtenu le droit, à titre exceptionnel, de quitter son costume au coup d'envoi de la rencontre : «Ah, les ravages du polyamour !