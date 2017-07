La Martinique rate de peu l'exploit

Vidéo

David contre Goliath.Pour son deuxième match de la Gold Cup, la Martinique affrontait cette nuit le pays organisateur, les États-Unis. Une entité cent fois plus peuplée que la petite île antillaise. Pourtant, les hommes de Jean-Marc Civault ne sont pas passés très loin de mettre en échec laMenés 2-0 en début de première mi-temps, les Martiniquais ont montré qu'ils avaient du caractère en réduisant le score par l'intermédiaire de Kevin Parsemain, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. C'est ensuite un nouveau venu, Johan Audel , qui a arraché l'égalisation d'une frappe opportuniste à la 74minute. Mais, une minute plus tard, la défense desse retrouve piégée de nouveau. Jordan Morris s'offre son deuxième but de la soirée et permet aux hommes de Bruce Arena de filer vers leur première victoire de la compétition (3-2).Dans l'autre match du groupe B, le Panama s'est également offert ses trois premiers points du tournoi en venant à bout du Nicaragua (2-1). La Martinique descend à la troisième place de son groupe et jouera sa qualification face au Panama dans deux jours.