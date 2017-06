La marque Real Madrid est la plus puissante

1

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Galactic Power.Après cette très grosse saison avec une Liga et une Champions League, le Real Madrid s'inscrit encore un peu plus dans l'histoire du football. Et si les résultats sportifs sont exceptionnels, le plan marketing desmarche également à merveille.En effet, le cabinet de conseila publié aujourd'hui une étude sur la valeur des marques des principaux clubs européens. Une évaluation qui place la Maison Blanche en tête du classement avec un score de 96.1 BSI (Brand Finance's Brand Strenght Index). Les Galactiques sont suivis du Barça (premier l'année passée), du Bayern, de Manchester United et de la Juventus. Pour cette étude, le cabinet de conseil a pris en compte trois critères, dont l'investissement dans la marque, la valeur de la marque et son impact dans les performances commerciales.L'entreprise annonce toutefois que le club madrilène «» . Il s'agirait là d'activer son marché en Chine, pays où les champions d'Europe ont des progrès à faire.Et l'AS Nancy Lorraine ils sont où dans tout ça ?