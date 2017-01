0

Notts County v Cambridge. 3 times in the space of 13 months.Fuck my tall hat. 😫 #notts #camUTD pic.twitter.com/CDaxVA8XeO — Gavalar 🇬🇧 (@gavvallance) 2 janvier 2017

Hier, pour la seconde fois de la saison Notts County, s'est incliné contre Cambridge United. Une défaite 4-0 qui confirme l'actuelle fébrilité de Notts : le club vient d'enchaîner son neuvième revers en dix matchs. Plus inquiétant, l'actuel 22de D4 anglaise a encore encaissé un but suite à un dégagement contré du gardien, le troisième en l'espace de treize mois et... à chaque fois face au même adversaire.Une information que les frères Karabatic noteront pour l'avenir, au cas où, comme ça...