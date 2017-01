La mairie de Bilbao demande la reconnaissance des sélections basques

0

Avec un Mondial à quarante-huit équipes et un Euro à ving-quatre, les dirigeants de la fédé basque se sont peut-être dit qu'ils auraient une chance de participer à une grande compétition internationale.Ce jeudi, l'assemblée de la mairie de Bilbao a voté une résolution demandant à la fédération espagnole et aux instances internationales de reconnaître l'ensemble des sélections basques. À l'origine de cette initiative, les partis indépendantistes - majoritaires - qui souhaiteraient que leur sélection «Les défenseurs du projet s'appuient sur l'alinéa 6 de la disposition 10 des statuts de la FIFA qui prévoit : «Dans ce cadre, le porte-parole d'EH Bildu, une coalition de partis indépendantistes basques, a rappelé l'existence de «» .En amont, une campagne avait eu lieu sur internet où une pétition avait recueilli plus de 5 000 signatures, en moins de trois semaines. Fort de ce soutien, EH Bildu conclut en rappelant que la reconnaissance de l'Euskal Herria «Dommage, si les Basques avaient été un peu plus rapides, ils auraient peut-être pu ravir Aymeric Laporte au nez et à la barbe de la France et de l' Espagne