La machine Manchester City est relancée

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Stones (Danilo, 67e), Otamendi, Delph - De Bruyne (B.Silva, 79e), Fernandinho (Touré, 71e), D.Silva - Sané, Agüero, Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.

Watford (4-2-3-1) : Gomes - Janmaat, Wague, Kabasele, Zeegelaar - Watson (Pereyra, 61e), Capoue (Cleverley, 61e) - Richarlison (Sinclair, 82e), Doucouré, Carrillo - Gray. Entraîneur : Marco da Silva.

Un petit nul et ça repart.Deux jours après avoir mis fin à une série record de dix-neuf victoires consécutives en Premier League face à Crystal Palace (0-0) Manchester City a repris ses bonnes habitudes en roulant sur son adversaire du soir qui peut toujours se rassurer en disant qu'il a fait bien mieux que lors du match aller où il avait pris un vilain 6-0.Malheureusement pour Watford , lesavaient à cœur de se rattraper, à l'image de Raheem Sterling , parfaitement placé pour reprendre le centre de Leroy Sané et ouvrir le score sur son premier ballon du match (1-0, 1). Lesvont alors se tirer d'autres balles dans le pied. C'est d'abord le défenseur Christian Kabasele qui dégaine en catapultant le centre de Kevin De Bruyne dans ses propres cages (2-0, 13). Puis par Heurelho Gomes qui repousse un nouveau centre du milieu belge dans les pieds de Sergio Agüero , pas du genre à gâcher une telle offrande (63).Pep Guardiola peut alors faire souffler ses meilleurs éléments, et Watford en profite pour réduire le score grâce à ses André : Carillo au débordement et à la passe, Gray à la finition (3-1, 82). Une première alerte trop tardive qui n'en appellera pas une seconde. Manchester City peut démarrer sa nouvelle mission : enchaîner 19 victoires consécutives pour battre son précédent record. La Premier League, elle, est déjà dans la poche.