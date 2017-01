La lutte finale de Dimitri Payet

En conflit contre ses patrons, Dimitri Payet ne s'exprime ni sur les réseaux sociaux ni en interviews. Il préfère cette solution vieille comme le monde et si prisée des travailleurs lancés dans un bras de fer avec leurs employeurs : la grève.

Un combat solitaire

Le mur Bilić

Par Alexandre Doskov

Propos de Éric Coquerel recueillis par AD

Sans tracts, sans cortèges, sanssur BFM ou I-Télé, Dimitri Payet est toujours en grève, le nez dans le guidon depuis une semaine pour faire plier West Ham . Et pour une fois, les grévistes et les autorités sont d'accord sur le nombre de participants à la grogne : un seul. Après une première saison à West Ham faite d'amour, de coups francs léchés, de chants en tribunes et de réussite sportive, l'ancien Marseillais s'est déjà lassé de son séjour londonien et n'aurait plus qu'une idée en tête : retrouver le maillot olympien le plus vite possible. Un blocage confirmé par Slaven Bilić en personne, qui écrivait il y a peu dans le: «» Mais face à lui, Payet trouve un club intransigeant qui refuse de le laisser filer, et qui le pousse à choisir la plus radicale des stratégies, celle de la grève. Cette cartouche, Payet l'avait déjà utilisée en janvier 2011, alors qu'il jouait à Saint-Étienne, et que le PSG avait voulu le faire signer pour huit millions d'euros. Pas assez, d'après les Verts. Alors Payet boude, entre en grève, et se rend même à Paris par ses propres moyens et sans prévenir personne pour faire pression sur son club. Pour rien, à part pour être forcé de rentrer à Sainté la queue entre les jambes en présentant ses excuses au vestiaire et au public.Mais si le Réunionnais se relance dans la bataille en 2017, c'est qu'il pense être mieux placé qu'il y a six ans. Éric Coquerel, conseiller régional d'Île-de- France et bras droit de Jean-Luc Mélenchon depuis la fondation du Parti de gauche en 2008, analyse : «» Loin des luttes sociales pour démonter une loi ou crier contre des licenciements, Payet tente de faire pression sur un club qui a doublé son salaire cet été, faisant de lui le joueur le mieux payé des. Pas une grève pour des questions de portefeuille, donc. Et là où les footballeurs français avaient fait grève en 1972 pour des questions de contrats, là où l'UNFP a appelé les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 à entrer en grève en 2008 pour lutter contre un projet de réforme du conseil d'administration de la LFP, la démarche de Dimitri Payet ne regarde que lui et n'a pas de dimension collective. Pas une raison pour baisser les yeux d'après Éric Coquerel : «Mais du côté de West Ham , on n'est pas non plus prêt à plier. Contrarié, mais pas résigné, Slaven Bilić accepte le choix de son joueur, sans l'imaginer partir : «» Du côté de l'entourage du joueur, on montre aussi ses muscles, sa détermination, et lecitait un proche de Payet qui expliquait que Dimitri «» Un front contre front digne des plus grandes luttes sociales, avec lesquelles Éric Coquerel n'hésite pas à faire des liens : «» Un footballeur millionnaire, pur produit de ce capitalisme, qui utilise un moyen d'action associé aux classes ouvrières, l'ironie ne dérange pas l'homme de Mélenchon : «» Aux dernières nouvelles, le dossier Payet est toujours bloqué, et les joueurs de West Ham l'ont exclu de leur conversation commune sur Whatsapp . Le chemin du Grand soir est décidément long et tortueux.