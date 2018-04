La liste franco-belge des 23 de Guillermo Guiz

Gardiens de but : Thibaut Courtois - Michel Preud'Homme - Fabien Barthez

Défenseurs : Vincent Kompany - Jan Vertonghen - Laurent Blanc - Patrice Evra - Eric Gerets - Samuel Umtiti - Thomas Meunier

Milieux : Kevin De Bruyne - Mousa Dembélé - Eden Hazard - Paul Pogba - N'Golo Kanté - Enzo Scifo - Zinédine Zidane - Radja Nainggolan

Attaquants : Romelu Lukaku - Thierry Henry - Emile M'Penza - Jean-Pierre Papin - Michyl Platchuayi



Gardiens

Défenseurs

Vidéo

Milieux

Attaquants

Propos recueillis par Noé Boever

C’est le seul millionnaire au monde qui a l’air plus malheureux que moi, ça va lui faire du bien la Russie Et on intervertit les coupes de cheveux.Son crâne grossit énormément, ce sera sa dernière Coupe du monde avant de rejoindre sa planète d’origine mais il aura été le plus grand arrière central belge de l’histoire : bon voyage l’artiste.Il est défenseur mais il aurait pu faire gardien de pénitencier. Ou de mirador. Plus de mirador en fait. Dans une dictature où on jette des gens depuis des hélicoptères.Le dernier port altier de la chaussette.Je vois bien une story Insta avec Poutine, en mode on a acheté de la vodka, un tracteur, deux ours blancs et on kiffe.Le Dani Alves agricole.Mais juste s’il prend UmGrominet avec lui (7 ans de prison dans certains pays, pour cette blague).Parce qu’il a kiffé mon spectacle et que c’est réciproque.Parce que j’ai eu 19 érections confirmées en le voyant jouer cette saison (alors que j’aime pourtant beaucoup les filles).Parce que le mec qui veut lui prendre la balle en Russie va devoir se lever très tôt, méditer, manger des fruits secs, appeler sa mère, puis essayer.Pour que les journalistes trouvent des nouveaux jeux de mots avec son nom. Ou arrêtent. Oui, c’est bien ça, qu’ils arrêtent. Piti é. Merci.La sobriété avant tout.Parce que t’as l’impression qu’il peut te suivre jusqu’au bout du monde pour te voler la balle et te punir. Futur mafieux.Parce que c’est le seul Belge de l’histoire à avoir vu Guy Roux nu (information non-recoupée).Le pendant français d’Yves Vanderhaeghe.Parce qu’il va ramener des drogues, des filles et des jeux de hasard dans le vestiaire. Ça fera du bien à Vertonghen.Quand il a commencé, il jouait comme un véhicule utilitaire Peugeot. Ça va beaucoup mieux.J'ai toujours aimé les mecs humbles.Parce qu’il connaît le videur.Pour la réhabilitation du terme « papinade » .Le fils non-naturel de Michy Batshuayi et de Michel Platini . Cool coups-francs, cool tweets.