La liste des amendes que prennent les jeunes du FC Nantes

Un Mac Do en fin de saison ou un 3 étoiles grâce aux amendes ? 👍... Espérons un pauvre petit Mac Do ... pic.twitter.com/j3yVHsDLgz — Matthieu Bideau (@MatthieuBideau) 17 août 2017

JB

Mieux vaut filer droit à la Jonelière.C'est une des hantises des pensionnaires de centres de formation, et on comprend pourquoi. Matthieu Bideau, directeur du recrutement des jeunes pour les Canaris et twittos à ses heures perdues, a publié le barème des amendes auxquelles ont droit les poulains nantais en cas de dérapage.Au menu, entre autres, pour les futurs Micka Landreau : 5 euros pour un retard, 100 pour avoir fait le mur ou 50 pour avoir enfilé le maillot d'un autre club. Sans pitié.GK N'Koudou a peut-être bien fait de quitter la Loire-Atlantique.