La liste des 23 de Makassy

Gardiens : Hugo Lloris - Steve MandandaDéfenseurs : Benjamin Mendy - Samuel Umtiti - Aymeric Laporte - Raphaël Varane - Presnel Kimpembe - Benjamin Pavard - Mathieu DebuchyMilieux : Yann M'Vila - N'Golo Kanté - Adrien Rabiot - Paul Pogba - Franck Ribéry - Thomas Lemar - Florian Thauvin - Nabil FekirAttaquants : Ousmane Dembélé - Kylian Mbappé - Antoine Griezmann - Karim Benzema - Olivier Giroud - Alexandre Lacazette

Tactique

Propos recueillis par Andrea Chazy

Je veux jouer en 4-4-2 avec quatre véritables défenseurs. Au milieu, je veux un 6 défensif, premier relanceur et protecteur des défenseurs centraux avec unà côté. Je rajoute deux milieux excentrés collés à la ligne capable d'éliminer, centrer, repiquer, percer la défense balle au pied pour frapper et qui sollicitent en permanence les deux avants-centres pour des une-deux. Enfin, au niveau des deux attaquants, l'un aura pour objectif d'être à la réception des centres, tandis que l'autre prendra plus la profondeur.Lloris - Kimpembe, Umtiti, Varane, Pavard - M'Vila, Rabiot - Ribéry, Griezmann - Giroud, Mbappé.Je n'étais pas au courant de cette obligation, mais je pars en Russie avec Lloris et Mandanda, et puis fuck la FIFA! Mandanda parce que c'est un ami aussi déjà, et Lloris, de toute façon, on n'a pas le choix vu que c'est le capitaine.Dans la vie d'un groupe, c'est essentiel d'avoir un Benjamin Mendy . Même s'il n'est pas à 100%, c'est un gars qui peut te désamorcer un conflit. Il y a des gars dans un groupe qui sont obligatoires, et lui c'est le lien qu'il te faut dans une équipe. Aujourd'hui, des mecs comme Varane, Umtiti, Debuchy sont évidents. Laporte, ce n'est pas à la suite de la blessure de Koscielny que je le prends, mais tout simplement parce que cela fait longtemps que je le suis et je ne sais pas pourquoi il n'est toujours pas appelé...Je pense qu'on a trop tendance à oublier que les latéraux sont défenseurs avant tout. Ils veulent tous être des Marcelo . Moi, ça ne me dérange pas de faire glisser Umtiti, Pavard ou Kimpembe. Si tu mets Kimpembe face à Neymar , le Neymar il verra pas le jour.Même si ce n'est un secret pour personne que c'est un ami, M'Vila a toujours été très fort. Il a eu un souci de contrat en Russie , mais en quelques mois il a mis tout le monde d'accord lorsqu'il est revenu en France . Pour lui ou Ribéry, ce ne sont que des raisons liées aux médias et rien d'autre. À côté de lui devant la défense, tu as besoin d'un relayeur comme Pogba ou Rabiot avec une grande capacité d'abattage. J'aime beaucoup Kanté, mais dans les grands matchs, Rabiot va surprendre son monde. Pogba est bon, mais pour moi le meilleur relayeur, c'est bel et bien Rabiot. Sur les ailes, il me faut des mecs qui puissent éliminer en un contre un et centrer direct. J'ai pensé à prendre Ben Arfa, mais pour les services rendus, je garde Thomas Lemar Dans mon système, Griezmann peut très bien endosser ce rôle de 9 et demi et tourner autour de Giroud. On a beau dire, et c'est vrai, qu'il a moins de talent, mais Giroud c'est quand même un but par match. Tu ne peux pas mettre un mec qui marque un but par match sur le banc. Lacazette peut tourner avec Griezmann comme avec Benzema dans un 4-4-2, donc je prends. Pourquoi je prends Benzema ? Pour la gagne. En équipe de France en 98, tu avais Deschamps, Desailly, Laurent Blanc Thuram . C'est des gars qui gagnaient tout, et pour eux perdre était une anomalie. Quand tu as quelqu'un comme ça dans ton groupe, c'est un véritable porte-bonheur. Aujourd'hui avec Mbappé, Dembélé, Ribéry ou Griezmann autour de lui, il se régalerait tellement.