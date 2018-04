La liste des 23 Bleus de S.Pri Noir

Gardiens de but : Hugo Lloris - Stéphane Ruffier

Défenseurs : Marcel Desailly - Presnel Kimpembe - Raphaël Varane - Samuel Umtiti - Ferland Mendy - Benjamin Mendy - Benjamin Pavard - Lucas Hernandez

Milieux : Steven Nzonzi - Paul Pogba - Adrien Rabiot - Tanguy Ndombele - Tiémoué Bakayoko - N’golo Kanté - Blaise Matuidi

Attaquants : Antoine Griezmann - Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé - Éric Cantona - Nabil Fekir - Karim Benzema



Je n'en emmène que deux. Je prends Lloris et Ruffier. Lloris parce que c'est le meilleur gardien français et Ruffier parce que je l'aime bien, c'est un teigneux. Mandanda, il est marseillais et je suis pour Paris, donc non, je ne le prends pas.Je prends Marcel Desailly en premier. Juste pour qu'il puisse nous arroser avec ses vidéos. Je sélectionne Kimpembe parce que c'est mon gars et qu'il est fort.Pour moi, c'est un mec qui peut être à l'avenir capitaine de l'équipe de France et du PSG . Ensuite, je prends Varane et Umtiti. Varane il est au Real, y a rien à redire, pour moi c'est le meilleur défenseur français à son poste. Il me fait penser à Laurent Blanc en fait. Il apporte une sérénité, il est classe dans le jeu, ses relances sont toujours propres, il reste toujours debout. Et puis je le vois bien faire le remake du bisou sur le crâne de Blanc et Barthez avec Ruffier. Ensuite, je prends les deux Mendy, Benjamin et Ferland. Le premier est le meilleur arrière gauche français et l'autre est un gros espoir. Pavard fait aussi partie de ma liste. Lui, je le sélectionne juste pour sa coupe de cheveux, je kiffe. Et allez, prenons aussi Lucas Hernandez de l' Atlético Au milieu de terrain, je prends Nzonzi parce que j'ai gagné contre lui au five il n'y a pas longtemps. Du coup, s'il est sélectionné, ça veut dire que j'aurais pu être sélectionné.Il était venu avec des baskets à la base, mais après deux-trois buts vite marqués de la part de mon équipe, il a commencé à mettre ses crampons. Mais c'est bon, je l'aime bien. Après, forcément Pogba, parce que techniquement, c'est l'un des meilleurs. Rabiot, je trouve que sa progression est incroyable. Je l'appelle « le gainé » parce qu'il est gainé au max. Je prends Ndombele, j'aime bien sa vivacité, son énergie, et aussi Tiémoué Bakayoko parce que c'est un bon pote à moi et que je le trouve fort. Et puis, il a eu les cheveux blancs à une époque, comme moi. Je sélectionne Kanté, bien sûr. C'est le meilleur milieu défensif du monde pour moi. Franchement, c'est un travailleur de l'ombre de fou, il ne se prend pas pour Makelele, il ne fait pas de bruit, mais il fait le job. Il est très fort, il ne lâche rien. C'est un chien du milieu de terrain. Et puis Matuidi aussi, allez, vraiment sur le fil du rasoir.Déjà, Griezmann, un choix logique même s'il ne veut pas prendre ses responsabilités en tant que leader. Je prends Mbappé parce que c'est un crack. Pour les entourer, je vois bien un Éric Cantona, pour amener de laet desIl compenserait tous ces mecs qui esquivent le leadership. Ousmane Dembélé est aussi présent dans ma liste. Il a le pied droit et le pied gauche. Ce qui est bien avec lui, c'est que tu ne sais pas d'où le danger peut venir. S'il n'avait pas eu sa blessure, je pense que cette année aurait été très, très différente... À l'heure qu'il est, le Barça ne serait peut-être pas éliminé de la Ligue des champions. Je sélectionne aussi Fekir, qui, pour le coup, peut être un leader. Et pour finir, je sélectionne Benzema, juste pour faire chier l'opinion publique et Didier Deschamps en particulier. Je le ferais jouer selon l'état de forme.Si je devais faire une causerie, je leur dirais juste de ne pas faire les baltringues, de ne pas s'afficher. Soit vous êtes des footballeurs, soit vous ne l'êtes pas. Vous avez un groupe de qualité, les joueurs sont forts, vous faites partie des meilleurs du monde, vas-y, faut pas se chier dessus maintenant. Et suivez Cantona ! Dans tous les cas, suivez Cantona, c'est mon relais sur le terrain.