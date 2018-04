La liste des 23 Bleus de Pierre Bouby

Gardiens de but : Hugo Lloris - Steve Mandanda - Benjamin Lecomte

Défenseurs : Raphaël Varane - Samuel Umtiti - Laurent Koscielny - Djibril Sidibé - Benjamin Mendy - Benjamin Pavard - Ferland Mendy - Presnel Kimpembe

Milieux : Paul Pogba - N’Golo Kanté - Corentin Tolisso - Steven NZonzi - Thomas Lemar - Adrien Rabiot

Attaquants : Antoine Griezmann - Kylian Mbappé - Olivier Giroud - Ousmane Dembélé - Florian Thauvin - Karim Benzema



Pour son exemplarité. Et puis, il est capitaine de Tottenham quand même, merde !C’est un cadre de l’OM, et il est toujours bon avec l’équipe de France ... même s’il joue rarement.Il sort d’une grosse saison avec Montpellier en L1, et il est l’heure de commencer à faire des prévisions pour l’avenir...Trois Ligues des champions sur sa fiche Wikipedia et un joueur important du Real Madrid . Faut vraiment expliquer pourquoi je le prends ?Il a su s’imposer rapidement au Barça ... quel autre Bleu actuel peut en dire autant ?Le patron de la défense en équipe de France , c’est lui, un point c’est tout.S'il est remis, bien évidemment... Il rend fou ses adversaires quand il déborde sur son aile. Ce qui est, certes, plus facile à faire quand tu as 7 poumons, comme lui.Même blessé, je le sélectionne. Tant pis pour les autres.La rigueur allemande avec la coupe de Pierre Perret, on a besoin de ce profil.Deux Mendy valent mieux qu’un !Déjà une valeur sûre qui fera le boulot à n’importe quel moment de la compétition.On a un peu tendance à l’oublier, mais il peut faire la différence tout seul à n’importe quel moment.Parce qu’on dirait qu’ils sont deux : N’Golo et Kanté.Il progresse tellement vite qu’il est déjà couvert de louanges au Bayern Munich Donnez-moi une bonne raison de se passer du Busquets français ?Il est gaucher. Donc il est classe et élégant.Si le Duc joue à son vrai niveau, il peut envoyer tous les autres sur le banc.Parfait en électron libre en attaque, et toujours efficace. C’est simple, il pue le football.Il a 19 ans et il compte déjà plus de matchs en pro que moi...Pas très beau (je ne parle pas de physique, hein), mais redoutablement efficace !C’est un dribbleur... que dis-je ? C’est une gomme : il efface les gens.Il est chaud cette saison, il a franchi un vrai palier, c’est le moment ou jamais.Bah quoi ? C’est ma liste, je fais ce que je veux, non ?