La liste des 23 Bleus de Mat Bastard

Gardiens : Teddy Riner - Anthéa Guiost - Mike

Défenseurs : Christophe Jallet - Étienne Guiost - Michel Denisot - Maître Gims - Orelsan - Gringe - Jean-Jacques Goldman - Jonathan Maingre

Milieux : Paul Pogba - Zinédine Zidane - Michel Platini - Charlotte Bilbault - Richard Virenque - Michael Jordan

Attaquants : Alexandre Lacazette - Antoine Griezmann - Neymar - Kylian Mbappé - Valérie Gauvin - Djibril Cissé

Vidéo

Propos recueillis par Florian Lefèvre

: Parce que c’est le meilleur. À l’époque, plus il marquait des buts, plus il perdait de cheveux.: C’est l’autre meilleur. Avec deux valeurs sûres, je pense qu’on va au moins gagner un match... Quand j’étais petit, je l’avais en vignette Panini, mais je suis plus de la génération Zidane.: Physiquement, je pense qu’il a des ressources.: À chaque fois qu’on faisait un concert à Paris, il venait. C’est un mec gentil, simple, je l'adore. Au Zénith, il est monté sur la scène, il était vachement impressionné. Ultra timide devant 6000 personnes alors qu’il joue dans des arènes de 40 000 tous les week-ends.: Ce sont les mecs les plus lents que je connaisse, et je trouve que le foot va trop vite. Eux, ils s’en foutent de gagner. Ils rapent vite, mais ils vivent lentement. Gringe, il peut dormir pendant quinze heures.: C’est mon beau-père, et il se trouve que c’est un très grand footballeur qui mériterait d’être en équipe de France . C’est quoi son meilleur fait d’armes ? Attends, je lui demande...Une fois, il a failli marquer un but. Il a presque failli le faire. Ses qualités, c’est qu’il est technique, intransigeant et clairvoyant.: Quand on a composé le titre pour l’Euro 2016, je l’ai trouvé super drôle et super cool.: Quand on joue à FIFA en tournée, j’affronte le batteur du groupe et il me met toujours dix buts avec l’équipe de France , dont neuf par Lacazette. Je me dis qu’il doit être fort.: Je trouve son signe super ridicule quand il marque. Il est fan de Christophe Maé, donc rien que pour ça, il est dans mon équipe.: Je me dis que s’ils font du foot, on les entendra moins à la radio.: J’ai mis deux meufs de l’équipe de France féminine parce qu’elles sont super fortes et qu’on n’en parle jamais. Pourquoi elles ? J’ai choisi au hasard. Je les ai déjà vues jouer, bien sûr, mais je ne saurais pas te dire qui est qui.: Il est fort, il est jeune, en plus j’adore son nom.: Il est assez rock'n'roll, tatoué de partout, vraiment dans la veine des afropunk. Il a le meilleur style.: Il aime bien Paris, je vais le naturaliser. Comment ? Je pense qu’en soi, je vais lui proposer de l’argent.: Je vais le naturaliser lui aussi. J’ai toujours rêvé qu’il soit français, je me suis dit que ça me ferait moins chier de regarder un match de foot avec Michael Jordan sur le terrain.: Parce qu’elle ne lâche rien. C’est ma femme.: Chaque fois qu’il a fait du sport, c’était drôle. J’aime bien sa voix. Je l’ai mis dans l’équipe parce que je veux qu’il fasse les interviews d’après-match. C’est le porte-parole de l’équipe.: Mon pote d’enfance. C’est un mec en or, il peut se sacrifier pour ses potes.: Mon tour-manager. Il se balade toujours à moitié à poil, et dans les stades de foot, il y a toujours un con qui se trimbale à poil, donc cette fois, ce sera lui.