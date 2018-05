La liste des 23 Bleus de Marinette Pichon

Gardiens : Hugo Lloris - Steve Mandanda - Alphonse AreolaDéfenseurs : Samuel Umtiti - Raphaël Varane - Presnel Kimpembe - Benjamin Pavard - Djibril Sidibé - Lucas Hernandez - Eliaquim Mangala - Lucas DigneMilieux : N'Golo Kanté - Corentin Tolisso - Blaise Matuidi - Paul Pogba - Adrien Rabiot - Nabil FekirAttaquants : Olivier Giroud - Antoine Griezmann - Wissam Ben Yedder - Kylian Mbappé - Kingsley Coman - Florian Thauvin

Propos recueillis par Flavien Bories

On attaque par les gardiens. Lloris, Mandanda et Areola. Ce sont pour moi les plus performants en matière de régularité, d’impact psychologique et puis techniquement, il n’y a rien à dire. Ce sont trois personnalités qui s’intègrent très bien.À gauche, j’en ai deux : Digne et Lucas Hernandez qui a fait une bonne prestation la dernière fois, je l’ai trouvé assez intéressant. Digne, pour sa régularité dans son apport offensif et parce qu'il est intéressant dans ses replis. Concernant les centraux : Umtiti a été une révélation, Varane est en finale de Ligue des champions, Kimpembe est un espoir assez polyvalent. Koscielny, à mon avis, ça sera compliqué. Bon, ce n’est pas mal trois.Oui, c’est vrai qu’ils se pètent souvent lors d’une longue compétition ou durant la préparation. Si je dois en choisir un en plus, ce serait Mangala.Varane. Il est grand, n’a pas un centre de gravité très bas. Il a une bonne lecture de trajectoire, une bonne anticipation, une bonne lecture, une bonne couverture, un bon repli, il défend très bien en recul-frein, il est très bon dans les airs, athlétique. Il n’est pas facile à bouger.Sidibé de l’ASM, et je mettrais bien un petit Benjamin Pavard. Il m’a bien plu, ce gars-là. Au milieu, Blaise Matuidi : incontournable, un patron capable de changer de rythme, casser les lignes, de récupérer des ballons périlleux et de relancer très proprement. Il est serein. Ensuite, Tolisso, Kanté et Pogba qui revient bien. Enfin, je miserais sur Rabiot, il est hyper régulier. En un an et demi, il a franchi un cap. En finale de Coupe de France, il a récupéré un nombre de ballons incalculable. Niveau positionnement, il est toujours dans la zone où le ballon se situe. Il sait lui aussi changer de rythme, il peut être passeur, finisseur. Je trouve ça très bien.Un joueur incontournable que je ne voyais pas aussi bien en quittant Monaco pour le Paris Saint-Germain, c’est Mbappé. Chapeau. Finisseur, travailleur, très régulier pour son âge. Griezmann, incontournable. Fekir, énorme saison aussi avec l’OL, il a pris le brassard et la mesure de toute cette responsabilité. Enfin, je prendrais Coman à la place de Dembélé.Dembélé a du mal à se trouver au sein du Barça, à être régulier alors que Coman, quand il est titulaire ou lorsqu'il entre, il est régulier, apporte toujours un plus. Je donnerais l’avantage au Munichois. Ensuite, Giroud, important dans le domaine aérien, buteur, intéressant dans le jeu dos au but. Il peut servir de relais, un bon appui, on peut le chercher dans les airs pour des déviations. C’est un bon soutien pour Antoine Griezmann . Quand on a cette capacité à peser si lourdement, je pense que c’est intéressant d’avoir quelqu’un qui puisse semer le doute dans la défense.On peut rajouter un attaquant. Bon, Benzema on ne le verra pas, je pense.Ben Yedder est intéressant, il a été récompensé, Didier lui a donné sa chance, on peut l’intégrer, il tiendrait un rôle de remplaçant sans problème. Et puis Payet, il le mérite par rapport à sa saison, mais pour moi, il manque encore de régularité. Thauvin, aussi, aurait pu être intéressant. Il a fait une grosse saison avec l’OM. Entre les deux, je me demande si ce ne serait pas Thauvin qui tiendrait la corde. Hugo Lloris , un mec qui a les pieds sur terre, capable de calmer tout le monde, de dire les choses dans le vestiaire. Ce n’est pas quelqu’un qui prend beaucoup la parole, mais quand c’est le cas, elle est juste.