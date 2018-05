La liste des 23 Bleus de Madame Monsieur

Gardiens : Hugo Lloris - Régis Gurtner - MC SolaarDéfenseurs : Mathieu Debuchy - Jok'Air - Lucas Digne - S.Pri Noir - Laurent Blanc - Marcel Desailly - Raphaël Varane - Samuel UmtitiMilieux : N'Golo Kanté - Kery James - Blaise Matuidi - Tanguy Ndombele - Paul Pogba - Dimitri Payet - Adrien RabiotAttaquants : Kylian Mbappé - Antoine Griezmann - Ousmane Dembélé - Olivier Giroud - Moha La Squale

Propos recueillis par Gad Messika

Il n’y a toujours pas de débat aujourd’hui chez les gardiens français. À part Régis Gurtner , personne ne peut aller chercher Hugo Lloris Lloris a une expérience que les autres n’ont pas et ça, au très haut niveau, ça ne s’invente pas en quelques semaines.Il a fait une saison de fou et on ne le met pas assez souvent en avant. C’est sûr que, quand t’as un gardien de cette qualité, c’est plus simple d’avoir une défense solide. Déjà l’année dernière, en Ligue 2, il impressionnait tout le monde.C’est le Gigi Buffon du rap français. C’est l’expérience, l’agilité et le respect. Et c’est important d’inspirer ça à l’adversaire.On est un peu en pénurie à ce poste. Aujourd'hui, on n'a pas mieux que Mathieu Debuchy . Il revient très bien en ce moment, j’ai toujours trouvé qu’il faisait ses matchs, il ne fait pas des choses dingues, mais il est efficace.Il faut un mec rapide, capable de déborder, d’être vicieux et de mettre des coups. Jok'Air a le bon profil pour ça ! C’est le mec un peu fou-fou qui peut déborder et qui, défensivement, garde la maison.J’ai toujours beaucoup aimé Lucas Digne . J’ai un peu de sympathie pour lui depuis son époque parisienne, alors, pourquoi pas ?C’est un super joueur de foot, rapide et qui ferait du bien à l’équipe.Je suis hyper nostalgique de cette charnière centrale. Je suis désolé, mais on n'a toujours pas fait mieux que Laurent Blanc et Marcel Desailly . Si on la mettait, encore aujourd’hui, ça nous donnerait une vraie ossature défensive. Peut-être ce qu’il nous manque dans cette équipe de France ...Sur un match ou deux, ils peuvent assurer, hein. Ce sont des super jeunes joueurs, avec des énormes capacités, mais je me demande si, sur la durée d’une compétition... On a vu sur ces derniers matchs amicaux que, quand ça craque, ça craque fort.Même pas besoin de commenter.Il nous faudrait une tête pensante dans cette équipe, un Thiago Silva de l’équipe de France . Un mec physique, qui tient la baraque, qui réfléchit, qui va rassurer les autres.À chaque fois, on croit que c’est fini, mais il est toujours là. Lui et ses trois poumons... Il est immortel.C’est l’avenir. Il a été formé à Amiens et ça sautait aux yeux qu’il était au-dessus des autres, en Ligue 2, l’année dernière. C’est dommage de l’avoir perdu, mais son départ dans un club comme Lyon était normal. Il est capable de tout faire : récupérer, dribbler, passer, frapper... C’est LE prototype du milieu de terrain moderne.Pogba, c’est un cas spécial. On a l’impression d’attendre des merveilles de lui, depuis des années, car on sent qu’il a un tel potentiel... il pourrait tout faire tout seul. C’est un joueur qui fait rêver, c’est pour ça que les gens l’aiment autant. Peut-être qu’on le voit un peu trop beau, d’ailleurs. C’est son problème principal, les gens en attendent trop. C’est un mélange entre Patrick Vieira et Zidane, et on attend qu’il soit les deux. Or, ce n'est ni l’un ni l’autre. Faut qu’il soit Paul Pogba Il nous a tellement fait plaisir à l’Euro qu’on a envie qu’il nous refasse ça à la Coupe du monde...C’est une évidence. C’est déjà le présent de cette équipe de France , mais il faudra aussi compter sur lui dans l’avenir. En revanche, on ne connaît pas encore vraiment son poste. Est-ce qu’il joue devant la défense ? Relayeur ? Je ne sais toujours pas.C’est l’enfer pour choisir, on est fournis à ce niveau-là...Il peut faire tout et n’importe quoi, et c’est ça qu’on attend d’un attaquant avant tout. Le foot aujourd’hui tient sur ses attaquants. Toutes les équipes ont de bonnes défenses et de bons systèmes tactiques, donc, il faut un attaquant qui puisse mettre le feu. Mbappé, ce serait trop dangereux de ne pas le prendre. Il est jeune, mais en même temps, il a une maturité incroyable. C’est le cas des génies du foot. Thierry Henry avait aussi cette maturité.L’un des meilleurs attaquants du monde. Il a démontré qu’il pouvait aussi porter son équipe nationale. Il faut que l’équipe joue pour lui !Pour les mêmes raisons que Mbappé. Il peut amener de la folie et même s’il revient de blessure, ça peut être la surprise de la Coupe du monde. On a souvent vu, dans l’histoire des Coupes du monde, des joueurs qui arrivent encore un peu blessés, mais qui cassent tout durant la compétition. Peut-être que ce sera le cas pour Dembélé.Il est inattaquable sur ce qu'il fait avec l'équipe de France . Il a toujours fait ses matchs et mouillé le maillot. Il a toujours été là quand on avait besoin de lui. Donc, pour les services rendus, il faut le prendre.Il nous faut un mec qui est capable de foutre le bordel. C’est la nouvelle génération, la fougue, la jeunesse. On a besoin de ça dans notre équipe pour aller bouger les vieilles défenses.