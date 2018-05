La liste des 23 Bleus de Liza Del Sierra

Gardiens : Hugo Lloris - Steve Mandanda - Alphonse AreolaDéfenseurs : Benjamin Pavard - Raphaël Varane - Presnel Kimpembe - Samuel Umtiti - Laurent Koscielny - Kurt Zouma - Ferland Mendy - Lucas HernándezMilieux : N'Golo Kanté - Blaise Matuidi - Adrien Rabiot - Corentin Tolisso - Paul Pogba - Geoffrey KondogbiaAttaquants : Olivier Giroud - Antoine Griezmann - Alexandre Lacazette - Kylian Mbappé - Hatem Ben Arfa - Florent Sinama-Pongolle

SMS recueillis par Florian Lefèvre

Lloris, Mandanda et Areola. Simplement parce qu'ils sont de la même génération. Mandanda et Areola savent que Lloris est numéro un et ils le soutiendront. Ruffier, par exemple, aurait certainement posé problème dans la hiérarchie.Kimpembe, Varane, Lucas Hernandez , Pavard, Umtiti, Zouma, Koscielny et Mendy - pas Benjamin, mais Ferland. Un mix entre des jeunes, qui jouent pour environ les deux tiers dans leur club, et des défenseurs plus expérimentés, comme Koscielny et Varane, qui sont titulaires dans des grands clubs. L'avantage de Zouma, c'est qu'il peut jouer dans l'axe ou latéral droit, pour doubler le poste avec Pavard. Et je mise sur Ferland Mendy pour être la bonne surprise du groupe.Kanté, Matuidi, Pogba, Kondogbia. À Chelsea , à la Juve, à Manchester United et Valence, ce sont tous des titulaires indispensables dans leur club, ils sont relativement jeunes, n'auront pas de cadres au cul et l'on pourra les revoir dans deux ou quatre ans lors des prochaines compétitions internationales.Giroud, parce qu'il marque souvent quand il est sélectionné, Griezmann, pour le physique LOL, Lacazette, parce qu'il fait une super saison à Arsenal , Mbappé, en espérant qu'il va se révéler pleinement à la Coupe du monde car j'attendais plus de sa part cette saison, Ben Arfa, parce que c'est un grand joueur et je me fous que le PSG soit passé à côté de son talent, et pour finir, Florent Sinama-Pongolle, qui cartonne en Thaïlande et apportera son expérience aux autres attaquants – et aussi parce que c'est mon pote et que ce sera l'occasion de se prendre un godet !