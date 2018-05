La liste des 23 Bleus de Jean-Michel Larqué

Gardiens : Hugo Lloris - Steve Mandanda - Stéphane Ruffier

Défenseurs : Samuel Umtiti - Raphaël Varane - Presnel Kimpembe - Clément Lenglet - Djibrill Sidibé - Mathieu Debuchy - Benjamin Mendy - Jordan Amavi

Milieux : Ngolo Kanté - Corentin Tolisso - Blaise Matuidi - Paul Pogba - Adrien Rabiot - Nabil Fekir

Attaquants : Olivier Giroud - Antoine Griezmann - Thomas Lemar - Dimitri Payet - Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé

« Amavi est un garçon intéressant. Si on a un milieu de terrain rapide en face, il peut soutenir la comparaison. »

« Dans un match plus facile, je place Fekir dans un rôle de milieu de terrain plus offensif. »

Propos recueillis par Flavien Bories

Lloris, Mandanda, Ruffier. Ça me semble le trio le plus performant. Areola est remis en cause, donc je pense que c’est un petit problème.Vous me demandez une liste avec mes goûts ! Je ne peux pas à la fois les donner et résoudre les problèmes de Deschamps avec ses joueurs. C’est l’un ou c’est l’autre. Arrières droits : Sidibé et Debuchy qui est trop bon actuellement pour ne pas se poser en candidat. À gauche, Mendy et Amavi.Physiquement, c’est un garçon intéressant. Si on a un milieu de terrain très rapide en face, il peut soutenir la comparaison. C’est un garçon vif, qui a un petit manque d’expérience, mais il a quand même quelques matchs intéressants avec l’OM cette année, et sa vitesse semble un atout.Umtiti, Varane, Kimpembe, pas Koscielny parce qu’il est blessé, je mets donc Lenglet de Séville. C’est un garçon méconnu, unanimement apprécié en Espagne . Il y a photo avec Aymeric Laporte , mais il joue plus souvent que lui.Kanté, Tolisso, Matuidi, Pogba et Rabiot. Ces cinq offrent le plus de complémentarité. Pour les titulaires, c’est en fonction de l’adversaire, mais Kanté me semble incontournable, Tolisso à sa droite et Pogba sur le côté gauche, mais j’aime beaucoup Matuidi pour sa mentalité, et dans un match plus facile, je place Fekir dans un rôle de milieu de terrain plus offensif. C'est un poste qui lui convient.Giroud et Griezmann, incontournables, Lemar, Payet également, Mbappé et Dembélé.Mbappé peut jouer également en pointe, et puis malheureusement, en France , à partir du moment où on considère que Benzema n’est plus sélectionnable...