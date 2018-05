La liste des 23 Bleus de Jacques Monclar

Gardiens : Hugo Lloris - Steve Mandanda - Alphonse AreolaDéfenseurs : Benjamin Pavard - Djibril Sidibé - Laurent Koscielny - Samuel Umtiti - Raphaël Varane - Presnel Kimpembe - Benjamin Mendy - Lucas DigneMilieux : Blaise Matuidi - N'Golo Kanté - Paul Pogba - Adrien Rabiot - Corentin Tolisso - Moussa SissokoAttaquants : Antoine Griezmann - Kylian Mbappé - Olivier Giroud - Alexandre Lacazette - Thomas Lemar - Nabil Fekir

Propos recueillis par Florian Lefèvre

Alors, oui, on pourrait considérer Reynet, Lecomte, Costil, Butelle... On a pas mal de bons gardiens en France . Mais, il y en a un (Lloris) qui est capitaine, installé et je pense qu’il est plus vocal qu’on ne le pense avec ses camarades. Il y en a un qui est le grand frère (Mandanda), et il y en a qui représente le futur (Areola).J’ai choisi Sidibé et Benjamin Mendy en considérant qu’ils seraient rétablis pour la Coupe du monde. Pavard, j’ai vu seulement des images de lui en Bundesliga, mais je le trouve solide, polyvalent. J’ai aussi pensé à Christophe Jallet parce qu’il peut jouer des deux côtés. Lors des dernières sélections, Lucas Hernandez ne m’a pas convaincu.Non, je ne suis quand même pas con à ce point-là. Je supporte l’OL depuis tout jeune et je pense qu’on peut être supporter sans détester les autres. Pour Debuchy, c’est parce qu’il n’était pas de l’aventure à l’Euro, qu’il n’est pas revenu dans le groupe depuis très longtemps. Oui, ce qu’il fait avec les Verts, c’est très bien, mais bon, il faut faire des choix. Si jamais il devait y avoir un forfait, à droite, je tenterais bien Bouna Sarr . En sachant aussi que chez les défenseurs centraux, avec Koscielny et Varane, il y a Samuel Umtiti qui, si je me souviens bien, jouait latéral gauche il y a quelques années. Je suis enquiquiné avec le quatrième défenseur central. S’il faut en choisir un quatrième, je prends Kimpembe.Kanté, Matuidi, Tolisso... Pogba, je ne le considère pas comme un milieu défensif, mais il est dans mes milieux, forcément. Ensuite, j’hésite entre Rabiot et Payet, mais je prends Rabiot. Et je prends Moussa Sissoko . Sur les grandes compétitions, il a toujours répondu présent. Il est polyvalent, et j’aime bien son côté physique.Mon cœur penche pour Fekir, mais j’aime beaucoup Coman. Dembélé me semble revenir d’un peu loin. Allez, je vais quand même prendre Nabil Fekir ! Ousmane Dembélé, d’abord, il a été blessé pendant longtemps, et je ne le trouve pas encore installé au Barça et parfois un peu brouillon, voilà.Je prends Lacazette parce qu'il a mis les deux buts en Allemagne , parce qu’il a claqué beaucoup de buts en Ligue 1 et pas que des penaltys. Avec Arsenal , il est bon. Je crois aussi qu’il est très lié avec Griezmann et c’est une bonne complémentarité à Giroud dans un registre plus au sol, de remiseur. Je trouve que ce serait dommage de se priver de la vitesse de pointe de Mbappé et Griezmann sur les côtés en le mettant devant la cage.Mascherano. Je trouve que notre équipe manque d’un dur au mal. Ils sont jeunes et créateurs. Corentin Tolisso l’avait fait en Bulgarie , ce travail de l’ombre, de soutier... En fait, c'est curieux : l’équipe manque d’un Deschamps.