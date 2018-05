La liste des 23 Bleus de Hakim Jemili

Gardiens : Hugo Lloris - Steve Mandanda - Yohann Pelé

Défenseurs : Benjamin Mendy - Lucas Hernandez - Raphaël Varane - Aymeric Laporte - Presnel Kimpembe - Kurt Zouma - Bouna Sarr - Djibril Sidibé

Milieux : N'Golo Kanté - Tanguy NDombele - Paul Pogba - Blaise Matuidi - Houssem Aouar - Nabil Fekir - Ousmane Dembélé

Attaquants : Karim Benzema - Kylian Mbappé - Antoine Griezmann - Hatem Ben Arfa - Anthony Martial

« Umtiti, pour moi, c’est une belle arnaque, je ne le prends même pas dans la liste des 50. »

« Tanguy Ndombele est trop fort, il devrait être au mondial. Dans mon équipe, c’est sûr et certain qu’il est titulaire en tout cas. »

« De toute façon, je suis pour que la sélection française n’appartienne pas à une seule personne, pour moi on devrait tous voter. Par exemple, t’as tous les entraîneurs français professionnels qui font une liste de dix joueurs par poste, et nous, on vote pour savoir qui y va. »

Gaspard Manet

Lloris déjà, pas le choix. Je le mets titulaire, il n'y a même pas débat. En revanche, je ne le mets pas capitaine, car ce n'est pas un leader pour moi. Ensuite, Mandanda, il est revenu, là ? En tout cas, s'il est apte, c'est évidemment lui que je prends en numéro deux. Et en troisième gardien, je crois que je vais prendre Pelé. J'ai bien aimé sa petite parade contre Salzbourg. Je l'envoie à la Coupe du monde juste pour cette parade, tiens. Et puis je crois qu'il a une bonne mentalité, ce mec.Varane, titulaire obligatoire. Avec la saison qu'il fait, la question ne se pose même pas. Koscielny, il ne revient qu'en décembre ? Ah putain, c'est la merde, ça. C'est chaud pour nous, cette blessure, quand même, d'autant qu'Umtiti, pour moi, c'est une belle arnaque, je ne le prends même pas dans la liste des 50. En deuxième titulaire dans l'axe, je vais plus mettre Aymeric Laporte. Il n'a pas choisi l'Espagne, hein ? Non, bah je le prends direct, il est extraordinaire, lui. Ensuite, je vais prendre Kimpembe, mais remplaçant. Et même remplaçant de ouf, tu vois ? Genre tu peux t'échauffer, mais vite fait quand même... Et le quatrième, putain c'est compliqué. Tu sais quoi ? Je crois que je prends Kurt Zouma. Mais attention, ça n'entre pas sur le terrain non plus, hein.Alors là, putain... Mendy, c'est mort ? De toute façon, on n'a pas le choix, même blessé, on le prend. Je pense que même avec un plâtre, il est titulaire à gauche. Et en remplaçant, je prends Lucas Hernandez. Kurzawa et Digne ? Jamais ! Mais alors ô grand jamais !Bouna Sarr titulaire, tout de suite. Et puis on va mettre Sidibé s'il arrive à revenir à temps. Et sinon je prends Debuchy parce qu'il fait un très beau retour avec Saint-Étienne.En six, je pars directement avec Kanté, car il est exceptionnel. Et à ses côtés, je mets Tanguy Ndombele. Lui, il est trop fort, il devrait être au mondial. Dans mon équipe, c'est sûr et certain qu'il est titulaire en tout cas. En remplaçant, je mets Aouar, car pour moi, c'est le futur. Après, je prends évidemment des mecs comme Pogba et Matuidi. Donc tu vois, moi, je joue avec Kanté et Ndombele un peu à l'ancienne dans un style à la Vieira-Makelele. Et après, sur les côtés, j'envoie Dembélé à gauche, et à droite, je mets Fekir. Rabiot ? Jamais de la vie. Rabiot, c'est mieux qu'il parte en vacances pendant genre... dix ans. Tolisso ? Jamais de la vie non plus. Encore moins, même.Du coup en titulaires, il ne manque que deux attaquants et je pars avec une doublette Benzema-Griezmann. Ah, mais tu sais quoi, sur le côté gauche, je mets Mbappé à la place de Dembélé en titulaire, en fait. Et après, pour compléter le groupe, je prends Ben Arfa, il n'a pas joué de la saison, donc il va arriver frais. Et, enfin, le dernier, ce serait Anthony Martial. Giroud ? Bah certes, il a une grosse force mentale, mais ça reste un bon joueur de Ligue 1 pour moi.On va en demi-finales minimum. Parce que là, avec Deschamps, on va encore sortir en quarts de finale, hein. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. On n'est pas très bons quand tu y réfléchis. On a un gros potentiel, mais c'est mal fait. De toute façon, je suis pour que la sélection française n'appartienne pas à une seule personne, pour moi on devrait tous voter. Par exemple, t'as tous les entraîneurs français professionnels qui font une liste de dix joueurs par poste, et nous, on vote pour savoir qui y va. L'équipe de France ne devrait pas appartenir à une seule personne, c'est pas un club, putain. On parle de toute une nation concernée, là. Deschamps, c'est pas notre père, pourquoi il devrait décider pour nous tous ?Bah, si je pouvais en prendre un seul, ce serait Cristiano Ronaldo . Direct ! Tu le fais jouer avec Benzema... Oh la la ! De toute façon, tu as Cristiano dans ton équipe, ce n'est plus la peine de parler avec quiconque. En plus, c'est pile le joueur qui nous manque : un vrai leader. Un vrai gagnant. S'il était avec nous, laisse tomber... Tu sais quoi, je crois même que je vais aller acheter le maillot de l'équipe de France et que je vais le faire floquer Ronaldo , ça me parle cette histoire.