La liste des 23 Bleus de Francky Vincent

Gardiens de but : Hugo Lloris - Steve Mandanda - Stéphane Ruffier

Défenseurs : Mathieu Debuchy - Raphaël Varane - Samuel Umtiti - Laurent Koscielny - Presnel Kimpembe - Benjamin Mendy - Lucas Digne

Milieux : N'Golo Kanté - Blaise Matuidi - Lassana Diarra - Paul Pogba - Adrien Rabiot - Corentin Tolisso - Christopher Nkunku

Attaquants : Antoine Griezmann - Olivier Giroud - Karim Benzema - Kylian Mbappé - Dimitri Payet - Kevin Gameiro



« En attaque, je prends celui qui vient de Mâcon, Griezmann. Je mets aussi Giroud, car c'est la tour Eiffel. (...) Je prends Benzema aussi. Il faut absolument qu'il fasse partie des 23, c'est de la connerie leurs histoires. »

Propos recueillis par Steven Oliveira

Pour les gardiens, on prend les mêmes et on recommence. Ce sera donc toujours Lloris. Je l'aime bien et il a fait ses preuves, donc il sera même mon titulaire. Je mettrais en deuxième celui de Marseille et en troisième celui de Saint-Étienne. Je pense que Ruffier en troisième, ça le fait bien, il a pas mal d'expérience.Au centre, je mets Varane et Umtiti, car c'est très solide je trouve. À droite, à défaut d'avoir Sidibé qui est blessé, je mettrais Debuchy qui revient très bien à Saint-Étienne. Et à gauche, je mets Mendy, Ferland Mendy , celui qui était à Monaco avant. Et chez les remplaçants, il y aurait Laurent Koscielny . Kimpembe aussi, il est bien lui. Et puis pourquoi pas Lucas Digne , car il a de l'expérience.Il faut mettre N'Golo Kanté en sentinelle devant la défense. Avec lui, Blaise Matuidi , pour se projeter et Lass Diarra aussi. Il n'y en a pas beaucoup à être chauds sur lui, mais moi j'aime bien. Et puis Pogba comme remplaçant. Je ne le ferais pas commencer le match, ça c'est clair. Après, les autres se tiennent, mais pourquoi pas Rabiot et Tolisso, car il faut des jeunes remplaçants !Forcément, il y aura ceux qui ont marqué beaucoup de buts dans l'année.Donc, celui qui vient de Mâcon, Griezmann. Je mets aussi Giroud, car c'est la tour Eiffel. Pour récupérer tous les longs centres de la tête, il est très bien. Il faut également Mbappé, ça c'est très clair. Et derrière tout ce beau monde, je mettrais Payet. Il sait faire les dernières passes et il tire bien les coups francs, c'est intéressant. Et oui, je prends Benzema aussi. Même en tant que remplaçant. Il faut absolument qu'il fasse partie des 23, c'est de la connerie leurs histoires. Et un dernier, je prends l'autre qui joue avec Griezmann en Espagne , Gameiro. Je l'aime bien lui.Et bah je vais prendre Nkunku, il est très fort lui. En milieu offensif, c'est très bien, et il marque des buts en plus. Il est très intéressant.Sans hésitation, je prendrais Neymar . Je prendrais plus Neymar que Messi, car Messi, je ne pense pas qu'il s'éclaterait vraiment avec ces mecs-là. Après, si je peux prendre un joueur d'une autre époque, je prendrais forcément Zidane. C'est le meilleur joueur français de tous les temps, même Platini est inférieur.Pour moi, c'est N'Golo Kanté le meilleur joueur. C'est incroyable quand même quand on y pense... Mais il est monstrueux ! Il n'arrête pas de courir, il récupère, il passe à l'attaque. Le mec ne s'arrête pas, quoi !Je pense que cette équipe de France fait partie des cinq meilleures équipes du monde. Je regarde presque tous les matchs et je pense qu'on pourrait faire une demi-finale. La finale, ça va être très dur, mais la demi-finale, j'y crois fort.