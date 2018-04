La liste des 23 Bleus de Bengous

Gardiens : Steve Mandanda - Hugo Lloris - Alban Lafont

Défenseurs : Raphaël Varane - Samuel Umtiti - Aymeric Laporte - Adil Rami - Bouna Sarr - Benjamin Mendy - Jordan Amavi

Milieux : Paul Pogba - N'Golo Kanté - Zinédine Zidane - Adrien Rabiot - Claude - Corentin Tolisso - Dimitri Payet

Attaquants : Ousmane Dembélé - Florian Thauvin - Karim Benzema - Antoine Griezmann - Kylian Mbappé - Franck Ribéry

« Au Real Madrid , Zidane est certainement entouré de grands joueurs, mais eux, ils savent que le meilleur dans ce carré vert, c'est leur entraîneur. »

« Si Benzema et Ribéry revenaient, ce serait un tel tremblement que la Terre se couperait carrément en deux, une dinguerie ! »

Propos recueillis par Salim Badiaga

Le numéro un, c'est Steve Mandanda . C'est un phénomène, si on l'appelle «» , ce n'est pas pour rien ! Par rapport à Lloris, il a largement sa place en tant que numéro un. Lafont, c'est une révélation au poste de gardien de but, on peut compter sur lui pour le futur.Au début de saison, on l'a tous critiqué, moi le premier. Et depuis ce match contre le PSG où il a fait cette erreurMatador, et s'est fait descendre par tout Marseille , il a changé de tempérament. Comme s'il s'était transformé en Super Saiyan de DBZ ! Le mec, c'est une pile électrique : il s'arrache, il tente de loin, il tire sur la barre, il a cettequ'il n'avait pas en début de saison. De toute façon, moi c'est simple, j'ai pris un Marseillais à chaque poste.C'est un petit clin d'œil pour le père d'un ami à moi, qui jouait à l'époque dans les clubs de quartiers de Marseille . Je le mets en sentinelle, devant la défense.Soyons sérieux une fraction de seconde ! Mets Zidane sur un terrain de football aujourd'hui, tu verras ce qu'il fera ! La condition physique, ce n'est pas un problème, il n'a même pas vieilli. On voit quelques vidéos sur les réseaux sociaux à l'entraînement avec le Real Madrid , c'est la régalade. Au Real Madrid, il est certainement entouré de grands joueurs, mais eux, ils savent que le meilleur dans ce carré vert, c'est leur entraîneur : Zinédine Zidane . Après, c'est surtout le choix du cœur : Zidane, c'est un Marseillais.Ribéry, on peut penser qu'il est sur la fin de carrière, mais vu ce qu'il est en train de faire avec le Bayern Munich ... Le mec, il vole ! On dirait qu'il vient de fêter ses dix-huit ans, il pète la forme ! Et il faut des anciens dans cette équipe, il y a un peu trop de « payots »! Des vrais comme Ribéry, on en a besoin, mais le problème c'est qu'en France , c'est compliqué... On le voit avec Benzema.Là, je fais un flash en m'imaginant ce qu'il se passerait.Ce serait un tel tremblement que la Terre se couperait carrément en deux, une dinguerie ! Bon, après, c'est vrai que Benzema marque moins de buts cette année, son cas reste à voir.Ça va cinq minutes. Il a eu des moments glorieux, je l'accepte, c'est un bon joueur, mais à une époque, il fallait prendre Benzema à sa place. Aujourd'hui, Giroud mériterait, mais il y a un tas d'attaquants ! Giroud a peut-être mis un but à la Messi, mais ce n'est pas Messi.