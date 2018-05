La liste des 23 Bleus d'Olivier Guez

Gardiens : Hugo Lloris - Steve Mandanda - Stéphane Ruffier

Défenseurs : Mathieu Debuchy - Benjamin Mendy - Raphaël Varane - Lucas Hernandez - Adil Rami - Samuel Umtiti - Lucas Digne - Benjamin Pavard

Milieux : Blaise Matuidi - N'Golo Kanté - Paul Pogba - Adrien Rabiot - Dimitri Liénard - Dimitri Payet

Attaquants : Franck Ribéry - Kylian Mbappé - Olivier Giroud - Antoine Griezmann - Florian Thauvin - Ousmane Dembélé

« Varane, il lui faut une espèce d’aboyeur comme Ramos à ses côtés, et il ne l’a pas en sélection. »

« Matuidi, je trouve qu’il a très bien fait de quitter le PSG pour jouer dans un vrai club... Le PSG a perdu son âme en le laissant partir à la Juventus. »

« Je trouve que ça aurait de la gueule de rappeler Ribéry. On n’aurait pas le Ribéry immature de l’Afrique du Sud, on n’aurait pas non plus le gamin d’il y a douze ans. On aurait, au contraire, un joueur d’expérience. »

Propos recueillis par Florian Lefèvre

À lire : l'interview culture foot d'Olivier Guez dans le SO FOOT #154

Je trouve que Stéphane Ruffier est un excellent gardien. Il m’inspire beaucoup plus confiance, avec sa rage. Il réussit des choses étonnantes, quand même. En valeur intrinsèque, il est meilleur que les deux autres que vous avez cités. J’ai vu Areola en Ligue des champions, il n’a pas cetteRien que le fait d’évoluer aux côtés de Diego Godín à l’Atlético, à mon sens, ça vaut tous les passeports du monde pour un défenseur central.J’étais très triste pour lui. Il avait dit qu’il voulait arrêter la sélection après la Coupe du monde, c’est terrible de partir là-dessus.Je n’ai jamais été un grand fan de Varane. En fait, sans Ramos, je ne sais pas ce que vaut ce joueur. Il lui faut une espèce d’aboyeur comme Ramos à ses côtés, et il ne l’a pas en sélection. Logiquement, on devrait partir sur Varane-Umtiti. Après, si on pouvait avoir Godín-Ramos, ce serait pas mal... À gauche, Mendy, il est rétabli, non ? Il me semble qu’il est bon. À droite, j’aime bien le petit Pavard, il a une bonne tête.Il représente une très belle histoire. C’est assez rare aujourd’hui, dans le foot pro, d’émerger à trente ans et des poussières au plus haut niveau. C’est un beau joueur, il est assez élégant, il tire bien les coups de pied arrêtés.Commençons par Pogba, qui a tout pour réussir. Peut-être qu’un jour, il réussira vraiment à atteindre le niveau qu’on lui promet. J’aime bien Matuidi. Je trouve qu’il a très bien fait de quitter le PSG pour jouer dans un vrai club. Il a une gnaque, une endurance... Je trouve que le PSG a perdu son âme en le laissant partir à la Juventus.Je n’aime pas ce PSG. Il y a un truc qui manque. J’étais au Parc, récemment. On le voit en Ligue des champions : cette hyper-intensité, cette force collective, cette puissante, ils ne l’ont jamais trouvée. C’est très étonnant.La manière dont il a joué lors de la confrontation contre le Real Madrid à 35 ans, chapeau. Il est entré dans l’histoire du Bayern, qui a une immense histoire. Sur la demi-finale, j’ai d’ailleurs trouvé que le Bayern a été meilleur. Je trouve que ça aurait de la gueule de rappeler Ribéry. On n’aurait pas le Ribéry immature de l’Afrique du Sud, on n’aurait pas non plus le gamin d’il y a douze ans, qui était cadré par les monstres de l’époque. On aurait, au contraire, un joueur d’expérience, qui aurait envie de tout donner pour sa dernière échéance internationale. Ribéry, je le ferais entrer en cours de jeu. Il a du coffre encore. J’étais vraiment impressionné de son niveau en demi-finale de la Ligue des champions. Je pense qu’il aurait envie de réussir sa sortie. Et je ne vois pas de grand leader dans cette équipe. Ils sont doués, mais c’est assez terne. Il manque une grande personnalité. Je ne dis pas que Ribéry a une grande personnalité, mais il a un autre bagage, un autre âge, un autre vécu.Il a rendu de fiers services à l’équipe de France. C’est un soldat valeureux, à défaut d’être un génie du football.Suárez. Comme ça, spontanément. J’adore l’Uruguay et je trouve que c’est un extraordinaire attaquant. Un finisseur hallucinant.Il a cette rage – même si je lui souhaite de s’être calmé –, cette force morale que l’équipe de France n'a jamais démontrée ces dernières années.