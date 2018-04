La liste des 23 Bleu(e)s de Vanessa Guide

Gardiens et gardiennes : Hugo Lloris - Ghislaine Souëf - Sarah Bouhaddi



Défenseurs et défenseuses : Laure Boulleau - Presnel Kimpembe - Wendy Renard - Aurélie Ménard - Adil Rami - Amel Majri - Lucas Hernandez - Theo Hernandez



Milieux et milieuses : Amandine Henry - Élise Bussaglia - Camille Abily - Paul Pogba - Blaise Matuidi - Ngolo Kanté



Attaquants et attaquantes : Gaëtane Thiney - Eugénie Le Sommer - Valérie Gauvin - Florian Thauvin - Antoine Griezmann - Kylian Mbappé



« Je choisis les deux frères Hernandez parce que je n'ai pas envie de séparer une fratrie. (...) Bon, mon équipe ne tient pas du tout la route, mais elle est faite avec le cœur ! »

Vidéo

« Je sélectionne Griezmann, évidemment. Je le kiffe et j'aimerais bien lui présenter ma sœur qui est coiffeuse pour qu'il arrête de faire n'importe quoi »

Propos recueillis par Alexandre Doskov

Absolument. Et j'ai même fait une équipe mixte, vu que je joue dans un film sur le football féminin. Évidemment, ça n'arrivera pas, mais au moins c'est original ! Donc, comme gardien, j'ai quand même mis Hugo Lloris , parce que c'est le meilleur. Et puis j'ai envie qu'on lui pardonne sa grosse boulette contre la Suède , le pauvre... Pour lui rendre hommage, j'ai envie de dire Ghislaine Souëf, qui fait partie des pionnières, qui était dans la première équipe féminine. Peut-être qu'elle accepterait, j'adorerais, mais elle a un petit peu d'âge maintenant (65 ans) ! Après, le gardien de but n'a pas besoin de courir partout, donc j'y crois beaucoup. Et la numéro 3, Sarah Bouhaddi. C'est certainement la meilleure gardienne de but en ce moment.Alors, on va mettre... Je commence par une fille, Laure Boulleau. Je sais qu'elle s'est beaucoup blessée ces derniers temps, et ça lui ferait du bien l'équipe de France . Et elle parle très bien de son sport en interview, elle ferait des super débriefs. Après, Kimpembe. J'adore le PSG , et j'ai envie de faire un jeu de mots de merde avec son prénom, c'est la Presnel de mes yeux.Je vais aussi mettre Wendy Renard. Vu sa taille, les mecs en face vont être impressionnés. Je mettrais aussi Aurélie Ménard. Elle ne joue plus, mais elle serait obligée d'accepter. Elle a joué en équipe de France il y a dix ans, c'était notre coach sur le filmet elle a encore un très bon niveau, quoi qu'elle en dise. Même si je sais qu'elle a mal au dos... Après, je vais mettre Adil Rami parce que j'aimerais bien voir Pamela Anderson dans les tribunes. Tout simplement, c'est gratuit ! J'ai pensé aussi à Amel Majri, de l'Olympique lyonnais. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo où elle fait un contrôle indescriptible. Rien que pour ça, je la sélectionne. Et puis les frères Hernandez, je choisis les deux parce que je n'ai pas envie de séparer une fratrie, et que je pense que ça peut être un atout. Bon, mon équipe ne tient pas du tout la route, mais elle est faite avec le cœur !Je commence par Amandine Henry, pour moi c'est une des meilleures de sa génération. Mais surtout, je la soupçonne d'être la fille cachée de Thierry Henry . Je me dis que si elle est sélectionnée, elle devra peut-être répondre à cette question absurde, mais que tout le monde se pose. Après, Élise Bussaglia, qui joue à Barcelone, parce que ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas été sélectionnée en équipe de France féminine et elle a été très bonne contre le Nigeria . Je trouve qu'elle le mérite. Sinon, je termine avec les filles et je mets Camille Abily. Même si a priori elle ne jouera plus en équipe de France , j'aimerais bien qu'elle revienne. Après, Paul Pogba . Il est trop fort, il faut qu'il soit là. Je prends aussi Matuidi. Écoute, par rapport au match entre la Juve et le Real Madrid , ça a fait tout un pataquès... Je pense que la Juve méritait d'aller en demi-finales, c'est dur ce qu'il leur est arrivé. Et en dernier, Kanté. Pour «» . Si je peux faire des jeux de mots de merde jusqu'au bout, c'est important qu'il soit dans l'équipe !En attaquante, je vais mettre Gaëtane Thiney. C'est une joueuse emblématique de l'équipe de France , et je l'ai rencontrée, elle est adorable. C'est bien d'avoir des gens sympas aussi dans l'équipe.Je mets Eugénie Le Sommer, je suis allée vérifier, depuis le début de sa carrière, elle a quand même marqué 338 buts dont 68 en équipe de France . C'est quand même pas mal ! Bon, et en troisième fille, Valérie Gauvin, qui joue à Montpellier . Parce que ça rime avec Thauvin, et que je le sélectionne aussi parmi mes attaquants ! C'est une raison nulle, mais c'est comme ça ! Et aussi parce qu'on a les mêmes initiales, VG. Ça tient à peu de choses ! Pour les garçons, Griezmann, évidemment. Je le kiffe et j'aimerais bien lui présenter ma sœur qui est coiffeuse pour qu'il arrête de faire n'importe quoi avec ses cheveux. Et Mbappé, il est à la fois Donatello et intello. C'est important d'avoir un mec qui est à l'aise avec les médias pour débriefer les matchs. Puis j'aime bien les Tortues Ninja !Oui, c'est réglé. Il fallait bien que je fasse des choix. Je me mets à la place de DD, et c'est pas évident du tout. Je voulais faire de la place aux filles, et je ne pouvais pas tous les sélectionner. Cristiano Ronaldo . Déjà il est portugais, et je suis d'origine portugaise. Et puis il est trop fort, il est en train d'inscrire un truc particulier dans l'histoire, je l'aime beaucoup.Facile, ma coach, Aurélie Ménard. Vraiment, elle a été tellement géniale avec moi. Je l'ai vue trois fois par semaine pendant six mois, c'était maquoi ! Elle a été d'une patience et d'une gentillesse... Sans elle, tout ça n'a pas de sens.Moi, je nous vois évidemment gagner. Je ne me serais pas fait chier pour qu'on aille en quarts de finale ! Et il y a des dates d'anniversaire qu'il ne faut pas louper, et là on est vingt ans après 1998. Je pense que c'est maintenant.