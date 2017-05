La Ligue des Champions sur SFR Sport à partir de 2018

0

AS

C'est la nouvelle qui fait trembler le monde du foot et des médias !Selon, SFR Sport aurait racheté l'ensemble des droits de la Ligue des Champions et de l'Europa League. La chaîne du groupedeviendrait ainsi le seul diffuseur des compétions européennes de football pour la période 2018-2021. Le quotidien avance une somme de 370 millions par saison.Déjà détentrice des droits de diffusion de la, SFR Sport assène un coup terrible à ses concurrents,et, diffuseurs actuels de la plus prestigieuse des compétitions européennes.Pendant que Stéphane Guy et Paul Le Guen préparent déjà leur CV, les téléspectateurs sont déjà en train de revoir le budget « abonnements télé » de leur foyer...