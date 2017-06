La Ligue des champions reprend ce soir !

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après vingt-quatre longs jours sans Ligue des Champions, la C1 revient enfin. Ce mardi, l'édition 2017/2018 s'ouvre dès 17h par un alléchant premier tour de qualification. Ce choc européen opposera les Andorrans du FC Santa Coloma aux arméniens d' Alashkert . Un air de revanche planera sur le stade d'Erevan, puisque les deux équipes se sont déjà affrontées l'an passé au même stade de la compétition, avec une qualification à la clé pour Alashkert. À ne pas louper, donc.Sinon, les trois autres rencontres de 20h opposeront les Gibraltariens d'Europa aux New Saints, les Estoniens du FCI Talllinn aux Hibernians et Víkingur , club des Îles Féroé à Trepça'89 , premier club issu du Kosovo dans une compétition de l'UEFA. Enfin, mercredi, Linfield affronte La Fiorita , le vainqueur du match affrontant le Celtic au second tour. Bref, que du lourd pour cette reprise de la C1.Courage, la finale est dans moins de onze mois à Kiev.