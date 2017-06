La Ligue 2 dévoile son calendrier

AH

Domino's Days.Le calendrier de Domino's Ligue 2 vient d'être dévoilé. Au programme : des affiches rétros, des stades bouillants, des relégués aux dents longues et des historiques blessés. Le cru 2017-18 démarrera fort avec un choc de prétendants à la montée cette saison, Nîmes - Reims, et une afficheentre Lens et Auxerre.Côtés poissards, les Nîmois l'emportent haut la main avec trois chocs dès les trois premières journées. Les Crocodiles recevront Reims et Nançy, le tout entrecoupé d'un match à Lens. Le premier des six derbys corses de la saison aura lieu le 18 août entre l'AC Ajaccio et Bastia.Ça ouvre l'appétit.