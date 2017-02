La Ligue 1 s'invite dans un QCM

0

La mécanique et le football ne sont pas forcément incompatibles.Un professeur marseillais le prouve et fait le buzz en ce moment grâce à ses propositions de réponses insolites à un QCM de mécanique. Il y a glissé des références à l'actualité du championnat français : le tacle de Tolisso, les os fragiles d' Abou Diaby , le penalty polémique de Lyon ...Sur la photo, on peut clairement voir que l'auteure du tweet s'est trompée : la réponse à la question 5, c'est clairement la A...