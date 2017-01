La Ligue 1 passe en force !

Aucune surprise du côté des clubs de Ligue 1, Angers, Rennes et Saint-Étienne se sont qualifiés face à plus modestes qu’eux. Dans le choc de National, La Berrichonne s’est imposé en patronne. Dans le derby des sudistes, Marseille Consolat a bataillé dur pour se débarrasser d'Istres.

Granville 1-2 Angers

Châteauroux 4-1 Pau

Biarritz 0-6 Rennes

Istres 1-3 (AP) Consolat Marseille

Iris club de Croix 1-4 Saint-Étienne

Par Maeva Alliche

Granville crée la sensation en ouvrant le score dans les premières minutes de la rencontre. Mais la joie est de courte durée. Un quart d’heure plus tard, Bamba jette un froid sur le stade en égalisant contre le cours du jeu. Les Normands tiennent le coup, avant de craquer à moins d’une demi-heure de la fin de la rencontre. Leurs tentatives pour revenir au score n’y feront rien. La hiérarchie a été respectée, les Angevins sont qualifiés.Les Castelroussins, rois des renversements de situations le temps d’une rencontre. Face à Pau, équipe de National qu’elle connaît bien, La Berrichonne a joué à se faire peur avant de prendre les choses en main. Les Palois ont d’abord éteint le stade Gaston Petit juste avant la pause, en inscrivant le but de l’ouverture du score. Il n’en fallait pas plus pour piquer au vif les joueurs de Châteauroux , qui reviennent sur la pelouse avec l’envie d’en découdre. Et ce qui devait arriver, arriva. Les Castelroussins inversent la tendance en moins de cinq minutes de jeu. KO après ces deux buts, Pau devient spectateur de son match et ne peut que regarder Després parfaire ses stats.Les Basques ne tiennent tête aux Bretons qu’une demi-heure dans cette rencontre. Mais que ces trente minutes sont belles : de la solidarité, du cœur, un esprit combatif, tous les ingrédients sont présents. Malheureusement pour le JAB, il suffit d’un centre dévié dans ses propres cages, pour entraîner le craquage mental de ses joueurs. Tel un appel d’air, ce premier but en entraîne un deuxième, un troisième, puis un quatrième dans la foulée. En ces terres d’ovalie, le respect de l'adversaire est de mise, les Bretons jouent tous les coups à fond et finissent par en mettre deux autres en seconde période. Le petit poucet n’a pas fait long feu face à l'ogre breton.Les deux équipes n’arrivant pas à se départager, le derby du sud s’est offert trente minutes de plaisir en plus. Incapables de marquer en quatre-vingt dix minutes malgré un penalty en toute fin de seconde période, les Marseillais n’ont besoin que de quatre minutes dans ces prolongations pour trouver le chemin des filets. Puis de cinq supplémentaires pour doubler la mise. Vaillants, les Istrois reviennent au score, mais trop tard, leurs collègues sudistes se qualifient à leurs dépens, après avoir ajouté un troisième but anecdotique au tableau d'affichage.Habitués aux beaux parcours en Coupe de France , les Nordistes n’ont pas réussi la performance de se qualifier pour la troisième année d’affilée en seizièmes de finale. Ils ont pourtant trouvé le courage d’égaliser juste avant la pause, après avoir été menés au score pendant une vingtaine de minutes, à la suite d’un but d’Hamouma. Sur corner, Dia offre de la tête le droit de rêver à tout un stade. Combatifs, les amateurs reviennent sur la pelouse avec l’envie d’avoir envie. Mais ce sont les hommes de Christophe Galtier qui prennent l’avantage, dix minutes après la reprise du jeu. Loin d’être ridicules, les Nordistes poussent jusqu’au bout pour accrocher les prolongations. En vain. Søderlund et Keita viennent assurer la qualif'. Les amateurs doivent dire bye-bye à la Coupe de France